Η αντίδραση της Δρ. Μπιρξ στις δηλώσεις Τραμπ για υπεριώδη ακτινοβολία και απολυμαντικά (βίντεο)

Μία εικόνα χίλιες λέξεις. Έντονη αμηχανία φαίνεται να προκάλεσαν οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, στην υπεύθυνη συντονισμού για την αντιμετώπιση της επιδημίας του κορωνοϊου στον Λευκό Οίκο, δρ. Ντέμπορα Μπιρξ.

Στο παρακάτω βίντεο-απόσπασμα, η κάμερα εστιάζει στην δρ. Μπιρξ, η οποία μοιάζει να αισθάνεται άβολα, ακούγοντας τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος άφησε να εννοηθεί ότι ο ήλιος μπορεί να θεραπεύσει ανθρώπους που έχουν διαγνωστεί θετικοί στον ιό, ενώ αναρωτήθηκε εάν απολυμαντικά σε μορφή ένεσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως θεραπεία κατά του ιού.

Here is Dr. Birx's reaction when President Trump asks his science advisor to study using UV light on the human body and injecting disinfectant to fight the coronavirus. pic.twitter.com/MVno5X7JMA