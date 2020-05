70 χρόνια ιστορίας SEAT

Πρίν από εβδομήντα χρόνια, η SEAT ξεκίνησε ένα συναρπαστικό ταξίδι. Στις 9 Μαΐου 1950 ιδρύθηκε η εταιρεία που έβαλε την Ισπανία στους τροχούς και στην μαζική κινητικότητα. Από εκείνη τη στιγμή και μέχρι σήμερα, η SEAT αφοσιώθηκε σε μία εις βάθος μεταμόρφωση και επέδειξε σταθερή ικανότητα για επαναδημιουργία.



Αυτό το γεμάτο προκλήσεις ταξίδι, έκανε την εταιρεία αυτό που είναι σήμερα. Η μοναδική αυτοβιομηχανία που σχεδιάζει, αναπτύσσει, κατασκευάζει και εμπορεύεται οχήματα στην Ισπανία, είναι ο κορυφαίος βιομηχανικός επενδυτής R&D στη χώρα, αντιπροσωπεύει το 1% του ΑΕΠ και εξάγει το 80% των οχημάτων της. Μια αξιόπιστη εταιρεία, μέλος του Ομίλου Volkswagen, του κορυφαίου group αυτοκινήτων στον κόσμο. Μια εταιρεία που αναπτύσσεται διαρκώς και συνεχίζει να προσφέρει τις καλύτερες λύσεις κινητικότητας για να διευκολύνει τη ζωή των ανθρώπων.

Η SEAT είναι η μόνη εταιρεία που σχεδιάζει, αναπτύσσει, κατασκευάζει και εμπορεύεται αυτοκίνητα στην Ισπανία. Μέλος του ομίλου Volkswagen, η πολυεθνική έχει την έδρα της στο Martorell (Βαρκελώνη), εξάγει το 81% των οχημάτων της και είναι παρούσα σε περισσότερες από 75 χώρες. Το 2019, η SEAT πούλησε 574.100 αυτοκίνητα, ο υψηλότερος όγκος στην 70ετή ιστορία της, κατέγραψε κέρδη μετά από φόρους ύψους 346 εκατ. ευρώ και ρεκόρ κύκλου εργασιών άνω των 11 δισ. ευρώ.



Το 2019, η SEAT διέθεσε 1,259 δισ. ευρώ για να επιταχύνει το επενδυτικό της πρόγραμμα, κυρίως για την ανάπτυξη των νέων ηλεκτροκίνητων μοντέλων. Επιπλέον, στο πλαίσιο της δέσμευσής της για μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, επένδυσε 27 εκατομμύρια ευρώ σε βιώσιμες πρωτοβουλίες και εργάζεται σε μια φιλόδοξη περιβαλλοντική στρατηγική, η οποία αποκαλείται Move to Zero, η οποία στοχεύει να καταστήσει το Martorell μονάδα μηδενικής αποτύπωσης άνθρακα μέχρι το 2030.



Η SEAT απασχολεί πάνω από 15.000 επαγγελματίες και διαθέτει τρία κέντρα παραγωγής - τη Βαρκελώνη, το El Prat de Llobregat και το Martorell, όπου παράγει τα εξαιρετικά επιτυχημένα Ibiza, Arona και Leon. Επιπλέον, η εταιρεία παράγει το Ateca στην Τσεχική Δημοκρατία, το Tarraco στη Γερμανία, την Alhambra στην Πορτογαλία και το ηλεκτρικό Mii, το πρώτο 100% ηλεκτρικό αυτοκίνητο της SEAT, στη Σλοβακία.

Ο SEAT President και Vice-president for Finance and IT, Carsten Isensee επεσήμανε ότι «καθ' όλη τη διάρκεια της 70ετούς ιστορίας της, η SEAT έχει αποδείξει την ικανότητά της να αναδημιουργείται εκ νέου και να αντιμετωπίζει με επιτυχία τις προκλήσεις που προκύπτουν. Μια μετασχηματιστική δύναμη που έκανε τη SEAT να εξελιχθεί από έναν κατασκευαστή αυτοκινήτων σε μια σταθερή τεχνολογική και βιομηχανική εταιρεία».