Πρόσωπα της Τρίτης

Από τους πιο γνωστούς Αμερικανούς κωμικούς της παλιάς φουρνιάς, ο Τζέρι Στίλερ (φωτ.) πέθανε σε ηλικία 92 ετών, όπως ανακοίνωσε ο γιος του και γνωστός ηθοποιός Μπεν Στίλερ. «Σπουδαίος πατέρας, παππούς και αφοσιωμένος σύζυγος», έγραψε ο Μπεν Στίλερ για τον πατέρα του, ανακοινώνοντας τον θάνατό του. Ο Τζέρι Στίλερ πρωταγωνιστούσε μαζί με τη σύζυγό του Αν Μιάρα σε κωμικά σόου και εκπομπές, ενώ ο ίδιος ερμήνευε τον ρόλο του ενοχλητικού πατέρα στην κωμική σειρά «Seinfield» από το 1993 έως το 1998.

(...) Καλά νέα για τους λάτρεις του «Star Wars». Ο αδικοχαμένος –μάλλον όχι τελικά– μισθοφόρος Μπόμπα Φετ, ο οποίος έπεσε στα δόντια ενός εξωγήινου τέρατος στο «Return of the Jedi» του 1983, φαίνεται πως επιστρέφει στη ζωή στη δεύτερη σεζόν του «Mandalorian». Σύμφωνα με το Hollywood Reporter, τον ρόλο θα ενσαρκώσει ο ίδιος ηθοποιός που υποδυόταν τον Μπόμπα Φετ το 1983, ο Νεοζηλανδός Τεμούερα Μόρισον.

(...) Η τραγουδίστρια της R&B και της σόουλ Μπέτι Ράιτ πέθανε σε ηλικία 66 ετών από καρκίνο. Γνωστή από τα τραγούδια της «Tonight is the Night», «Where is the Love Clean» και «Up Woman», η Μπέτι Ράιτ γεννήθηκε το 1953 και εξέδωσε το πρώτο της άλμπουμ σε ηλικία 15 ετών. Το 1980 δημιούργησε τη δική της δισκογραφική εταιρεία «Ms. B Records».