«Πόρτα» από καφετέρια στην πρωθυπουργό της Νέας Ζηλανδίας λόγω πληρότητας

Καθώς κανένας δεν (πρέπει να) εξαιρείται από τα μέτρα για την προστασία από τον κορωνοϊό, μία καφετέρια στην Νέα Ζηλανδία απαγόρευσε την είσοδο λόγω πληρότηταςσε εναν πολύ «vip» πελάτη: την πρωθυπουργό της χώρας.

Πριν δύο ημέρες, η Τζασίντα Άρντερν προσπάθησε να πάει σε καφέ στην πρωτεύουσα Ουέλινγκτον για brunch μαζί με τον αρραβωνιαστικό της.

Λόγω των μέτρων αποστασιοποίησης που έχουν επιβληθεί στη χώρα εξαιτίας της πανδημίας, ο υπάλληλος του καταστήματος της αρνήθηκε την είσοδο, καθώς υπήρχε πληρότητα στα τραπέζια.

Πελάτης που βρισκόταν εκείνη την ώρα στην καφετέρια ανήρτησε το γεγονός στα social media.

Omg Jacinda Ardern just tried to come into Olive and was rejected cause it's full.

Πάντως, λίγο αργότερα, απάντησε στο Twitter ο αρραβωνιαστικός της πρωθυπουργού, Κλαρκ Γκέιφορντ.

«Οφείλω να αναλάβω την ευθύνη, δεν είμαι οργανωμένος και δεν είχα κάνει κράτηση πουθενά. Ήταν όμωε πολύ ευγενικό εκ μέρους τους ότι έτρεξαν πίσω μας στον δρόμο όταν άδειασε θέση. Εξυπηρέτηση A+», εγραψε στο Twitter ο Γκέιφορντ.

I have to take responsibility for this, I didn't get organized and book anywhere. Was very nice of them to chase us down st when a spot freed up. A+ service.