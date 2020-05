Τζαμιά στη Σμύρνη μετέδωσαν από τα μεγάφωνα το Bella Ciao (βίντεο)

Οι τουρκικές αρχές άρχισαν σήμερα έρευνα αφού άγνωστοι παρεισέφρησαν χθες στο σύστημα με το οποίο γίνεται το κάλεσμα για προσευχή στη Σμύρνη και μετέδωσαν από τους μιναρέδες τζαμιών της πόλης το ιταλικό αντάρτικο τραγούδι «Bella Ciao».

Ο αντιφασιστικός αυτός ύμνος μεταδόθηκε το απόγευμα από τα μεγάφωνα πολλών τζαμιών την ώρα του εζάν, του καλέσματος για προσευχή που γίνεται πέντε φορές την ημέρα.

Το επεισόδιο σημειώθηκε στη διάρκεια του ραμαζανιού, του ιερού μήνα νηστείας των μουσουλμάνων, και ενώ τα τζαμιά ήταν κλειστά επί δύο μήνες για να περιορισθεί η διάδοση του κορονοϊού στην Τουρκία.

Bella Ciao blaring from mosques in Izmir. Is this the moment when the workers of the world unite? Turkey’s Office of Religious Affairs currently is investigating who is behind this... pic.twitter.com/2EJVKfMV5n