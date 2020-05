Συναγερμός για ένοπλο σε ναυτική βάση στο Τέξας

Η αεροπορική βάση του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ στο Κόρπους Κρίστι του Τέξας ανέφερε την παρουσία ενόπλου εν δράσει σε μία από τις πύλες της.

DEVELOPING: US Naval Air Station Corpus Christi says it is on lockdown due to a reported shooting incident "in the vicinity of the North Gate." https://t.co/7WFiMkYgif