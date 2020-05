Αεροσκάφος με 107 επιβαίνοντες συνετρίβη στο Πακιστάν (βίντεο)

Ένα αεροσκάφος των Πακιστανικών Διεθνών Αερογραμμών - Airbus A320 - με 107 επιβαίνοντες συνετρίβη κοντά σε κατοικημένη περιοχή του Καράτσι, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος της αεροπορικής εταιρείας.

«Η πτήση PK 8303 με 99 επιβάτες και 8 μέλη του πληρώματος έχει συντριβεί», δήλωσε ο εκπρόσωπος του εθνικού αερομεταφορέα.

Pakistan International Airlines plane has crashed in Karachi on flight from Lahore, officials say https://t.co/Px3HEJi4AR

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η πτήση είχε ξεκινήσει από τη Λαχώρη με προορισμό την πόλη Τζίνα.

Βίντεο που ανέβηκαν από αυτόπτες μάρτυρες στα social media δείχνουν πυκνούς μαύρους καπνούς πίσω από τα κτίρια όπου κατέπεσε το αεροσκάφος.

Stay strong Pakistan today is one tough day for all of us

#planecrash pic.twitter.com/IqMNKdl5Mb