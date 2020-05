Ο Τραμπ σκοπεύει να ζητήσει αναθεώρηση της νομοθεσίας για τα social media

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να ζητήσει την αναθεώρηση της νομοθεσίας που προστατεύει το Twitter, το Facebook και το Alphabet της Google από οποιαδήποτε ευθύνη σχετική με το περιεχόμενο που αναρτούν οι χρήστες τους, σύμφωνα με το προσχέδιο του προεδρικού διατάγματος και μια πηγή που έχει γνώση της υπόθεσης.

Ο Τραμπ απείλησε να κλείσει τους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης τους οποίους κατηγόρησε ότι φιμώνουν τις συντηρητικες φωνές, έπειτα από διαμάχη που είχε με το Twitter.

Οι υπεύθυνοι του ιστότοπου επεσήμαναν ως «παραπλανητικές» δύο αναρτήσεις του Αμερικανού προέδρου και ζήτησαν από τους χρήστες να ελέγξουν την εγκυρότητα των ισχυρισμών του

Σε δύο αναρτήσεις που έκανε νωρίς χθες Τετάρτη το πρωί, ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος καταφέρθηκε και πάλι εναντίον της επιστολικής ψήφου. Ο Τραμπ είχε αναρτήσει παρόμοια μηνύματα για το θέμα της ψηφοφορίας με επιστολική ψήφο και την Τρίτη, με αποτέλεσμα το Twitter να τοποθετήσει ειδική σήμανση κάτω απ' αυτά τα μηνύματα για να προειδοποιήσει πως οι ισχυρισμοί του είναι ψευδείς και έχουν διαψευσθεί.

Ο Τραμπ, χωρίς να δώσει κανένα στοιχείο, επανέλαβε τις κατηγορίες του για πολιτική προκατάληψη αυτών των ιστότοπων και έγραψε στο Twitter: «Οι Ρεπουμπλικάνοι αισθάνονται πως οι Πλατφόρμες των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης αποσιωπούν πλήρως τις συντηρητικές φωνές. Θα επιβάλουμε αυστηρές κανονιστικές ρυθμίσεις ή θα τους κλείσουμε, δεν θα επιτρέψουμε ποτέ να συμβεί αυτό».

Republicans feel that Social Media Platforms totally silence conservatives voices. We will strongly regulate, or close them down, before we can ever allow this to happen. We saw what they attempted to do, and failed, in 2016. We can’t let a more sophisticated version of that....