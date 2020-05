Αυτό είναι το τηλέφωνο του Eminem - Το έδωσε ο ίδιος στους θαυμαστές του

Ο διάσημος Αμερικανός, λευκός, ράπερ Eminem προκαλέσε ενθουσιασμό στους θαυμαστές του όταν, πριν λίγες μέρες, τους έδωσε μέσω Twitter τον αριθμό του τηλεφώνου του, στο πλαίσιο νέας πρωτοβουλίας του να απαντά στις καυτές ερωτήσεις τους.

Με τον στίχο από την παγκόσμια επιtυχία του "Stan" to 2000, o Eminem έγραψε στο Twitter: «Αγαπητέ Stan, ήθελα να σου γράψω νωρίτερα, αλλά απλά ήμουν απασχολημένος» στείλε μου μήνυμα, θα σας καλέσω πίσω 313-666-7440 # MMLP20 #DearSlim».

Παράλληλα, συμπεριέλαβε σύνδεσμο σε έναν ιστότοπο που διαθέτει τα στοιχεία επικοινωνίας του και δίνει τη δυνατότητα στους θαυμαστές να του στείλουν μήνυμα κειμένου.

"Dear Stan, I meant to write you sooner, but I just been busy" text me, ill hit you back - ☎️ 313-666-7440 #MMLP20 #DearSlim https://t.co/NwGJHmZRvM pic.twitter.com/e44VLXvOfb