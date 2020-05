Στις φλόγες η Μινεάπολη για τον άδικο θάνατο Αφροαμερικανού από λευκούς αστυνομικούς (βίντεο - φωτογραφίες)

Στην παγκόσμια επικαιρότητα έχει έρθει ξανα το σύνθημα #BlackLivesMatters, μετά τον θάνατο ενός άοπλου Αφροαμερικανού κατά τη βίαιη σύλληψή του από λευκούς αστυνομικούς, στη Μινεάπολη των ΗΠΑ, ο ο οποίος προκάλεσε και την οργή της κοινής γνώμης σε όλο τον πλανήτη.

Το βίντεο που τράβηξαν περαστικοί τη Δευτέρα το βράδυ δείχνει τον 46χρονο Τζορτζ Φλόιντ με το πρόσωπο στο έδαφος, δεμένο με χειροπέδες, να φωνάζει «δεν μπορώ να αναπνεύσω», ενώ ενας λευκός αστυνομικός τον πατάει με τον γόνατό του στον λαιμό, ενώ ενας δεύτερος αστυνομικός τον διατάζει να σηκωθεί. Ο Φλόιντ στη συνέχεια φωνάζει την μητέρα του και μετά από λίγο χάνει τις αισθήσεις του. Λίγο αργότερα αφήνει την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο.

I wish I could wake up to the fact that it was only a nightmare..Life is unfair..

Wish 2020 just fucked off..#GeorgeFloyd #GeorgeFloydWasMurdered #BlackLivesMatters #JusticeForGeorgeFloyd

Let us all go back and become humans...and make the world better

pic.twitter.com/jklMmiHf72 — Medha (@PSMedha15) May 28, 2020

Χιλιάδες διαδηλωτές ξεχύθηκαν στους δρόμους και συγκρούστηκαν με την αστυνομία για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα στη Μινεάπολη, ενώ επιτέθηκαν με πετρες στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής που έχασε τη ζωή του ο Φλόιντ, έσπασαν βιτρίνες καταστημάτων και πυρπόλησαν κτίρια και αυτοκίνητα.

Fires are still smoldering in Minneapolis this morning. The entire affordable housing development was razed to the ground. Wendy’s and Autozone have been completely destroyed in the riot as well. #BlackLivesMatter #antifa #GeorgeFloyd pic.twitter.com/Gkd05db6d2 — Andy Ngô (@MrAndyNgo) May 28, 2020

Αστυνομικοί με πλήρη εξάρτηση είχαν στήσει οδοφράγματα για να αποτρέψουν τους διαδηλωτές, κάνοντας χρήση δακρυγόνων, πλαστικών σφαιρών και βομβίδων κρότου.

Την ίδια ώρα, νέα βίντεο φαίνεται να διαψεύδουν τους ισχυρισμούς της αστυνομίας ότι ο Φλόιντ, που κατηγορείται ότι προσπάθησε να περάσει για αληθινό ένα πλαστό χαρτονόμισμα των 20 δολαρίων, αντιστάθηκε στη σύλληψη.

Στις εικόνες που τράβηξε το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης στο εστιατόριο στο οποίο συνελήφθη τον δείχνει με τα χέρια πίσω από την πλάτη, δεμένα με χειροπέδες, χωρίς να προβάλει καμία αντίσταση όταν ένας αστυνομικός τον οδηγεί προς το περιπολικό.

Οι τέσσερις αστυνομικοί που εμπλέκονται στην υπόθεση αποπέμφθηκαν την Τρίτη από το σώμα, αλλά παραμένουν ελεύθεροι όσο παραμένει ανοικτή η έρευνα.

Η απόλυσή τους δεν ικανοποίησε όυτε την οικογένεια του θύματος ουτε και την κοινή γνωμή.

Sign this petition to have these police officers charged for the murder of George Floyd #BlackLivesMatters https://t.co/8qitTZkOFe — Hazel Hayes (@TheHazelHayes) May 28, 2020

Η οικογένεια του Τζορτζ Φλόιντ ζήτησε χθες να απαγγελθούν κατηγορίες για ανθρωποκτονία εναντίον τους ενώ ο δήμαρχος της Μινεάπολης διερωτήθηκε χθες Τετάρτηγια ποιο λόγο ο άνθρωπος που σκότωσε τον Τζορτζ Φλόιντ δεν είναι στη φυλακή. «Αν θέλετε την γνώμη μου, αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να είναι πίσω από τα κάγκελα» είπε χαρακτηριστικά.

Η μαύρη γερουσιαστής Καμάλα Χάρις, πρώην εισαγγελέας της Καλιφόρνιας, επέκρινε «μια πράξη βασανιστηρίων» και «μια δημόσια εκτέλεση» σε μια κοινωνία όπου κυριαρχεί ο ρατσισμός. Μάλιστα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφόρησαν φωτογραφίες ενός από τους εμπελεκόμενους αστυνομικούς να φοράει καπέλο με ρατσιστικό σύνθημα.

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έγραψε στο Twitter ότι εκτιμά «το έργο όλων των τοπικών αστυνομικών».

Μπροστά όμως στην λαική οργή, τόνισε ότι «οι σκέψεις μου είναι με την οικογένεια και τους φίλους του Τζορτζ. Θα αποδοθεί δικαιοσύνη!» και ότι η έρευνα του FBI για το συμβάν «θα πρέπει να επισπευστεί».

Με πληροφορίες και φωτογραφίες από AΠΕ-ΜΠΕ,REUTERS