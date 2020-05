Ερντογάν: Προσευχή στην Αγία Σοφία για την επέτειο της Αλωσης

Προσευχή στην Αγιά Σοφιά αύριο, Παρασκευή, με αφορμή τον εορτασμό της επετείου της Αλωσης της Κωνσταντινούπολης ανακοίνωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά τη διάρκεια δηλώσεών του απόψε. γνωστοποιώντας παράλληλα, τη χαλάρωση των απαγορευτικών μέτρων που είχαν ληφθεί για τον περιορισμό της πανδημίας του κορωνοϊού.

Δεν έχει διευκρινιστεί αν η προσευχή θα πραγματοποιηθεί εντός ή εκτός του κτιρίου, όπου έχει στηθεί και ένα ομοίωμα τείχους ενόψει των καθιερωμένων εκδηλώσεων και της τηλεοπτικής μετάδοσής τους, όπως συμβαίνει παραδοσιακά τα τελευταία χρόνια.

Erdogan announces that a group of Imams will recite Quran’s Al-Fath (conquest) surah at Hagia Sophia for the anniversary of conquest of Istanbul.



Hagia Sophia is currently a museum but there are European concerns that it will be converted to a mosque pic.twitter.com/ucGDYLCiWQ