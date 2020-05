Σε πλήρη κινητοποίηση στρατός και Εθνοφρουρά στη Μινεάπολη για την πιο βίαιη νύχτα

Επειτα από τέσσερις νύκτες βίαιων ταραχών, που επεκτάθηκαν σε πολλές πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών μετά την δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ από λευκό αστυνομικό στην Μινεάπολις, η Εθνοφορουρά της Μινεσότα βρίσκεται σε πλήρη κινητοποίηση για πρώτη φορά από τον Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο.

Σύμφωνα με τον κυβερνήτης της Μινεσότα, Τιμ Γουόλτς, ότι η ανάπτυξη της Εθνοφρουράς είναι αναγκαία διότι ξένα στοιχεία εκμεταλλεύονται τις διαδηλώσεις για να σπείρουν το χάος και ότι περιμένει πως οι αποψινές εκδηλώσεις διαμαρτυρίας θα είναι οι βιαιότερες μέχρι σήμερα.

Ο ιδιος δήλωσε ότι πιστεύει πως ξένα στοιχεία, ορισμένοι υπέρμαχοι της λευκής κυριαρχίας και μέλη καρτέλ ναρκωτικών, ευθύνονται για ορισμένα από τα βίαια επεισόδια στην Μινεάπολις, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερα στοιχεία.

A remarkable MN National Guard convoy just now entering Minneapolis via Interstate 394 coming from the west. Part of a historic full mobilization of up to 13,000 MN National Guard troops. #kstp #5eyewitnessnews pic.twitter.com/LTCEQJX9JO

Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι έχει θέσει στρατιωτικές μονάδες σε ετοιμότητα τεσσάρων ωρών, σε περίπτωση που ζητηθεί η συνδρομή τους από τον κυβερνήτη της Μινεσότα για την αντιμετώπιση των ταραχών.

Μη κατονομαζόμενος αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι ο στρατός έχει δώσει εντολή σε δυνάμεις της Στρατιωτικής Αστυνομίας να είναι έτοιμες να επέμβουν αν οι τοπικές αρχές χρειασθούν την βοήθειά τους.

«Εχουμε την δυνατότητα να αναπτύξουμε εκεί τον στρατό μας εκεί πολύ γρήγορα», εάν ζητηθεί η βοήθειά του, προειδοποίησε νωρίτερα το απόγευμα ο Ντόναλντ Τραμπ.

Λίγο αργότερα, με ένα ακόμα tweet, o αμερικανός πρόεδρος διεμήνυσε στις αρχές των αμερικανικών πολιτειών και πόλεων να σκληρύνουν κατά πολύ την στάση τους κατά των διαμαρτυριών εναντίον της αστυνομίας, διαφορετικά θα επέμβει η ομοσπονδιακή κυβέρνηση, χρησιμοποιώντας και τον στρατό και προχωρώντας σε συλλήψεις.

«Φιλελεύθεροι Κυβερνήτες και Δήμαρχοι πρέπει να τηρήσουν ΠΟΛΥ σκληρότερη στάση, διαφορετικά η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση θα επέμβει και θα κάνει ό,τι πρέπει να γίνει, και αυτό περιλαμβάνει την χρήση της απεριόριστης ισχύος του Στρατού μας και πολλές συλλήψεις», απείλησε ο Τραμπ.

Crossing State lines to incite violence is a FEDERAL CRIME! Liberal Governors and Mayors must get MUCH tougher or the Federal Government will step in and do what has to be done, and that includes using the unlimited power of our Military and many arrests. Thank you!