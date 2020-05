Ερντογάν: Εμείς δεν κατεδαφίσαμε την Αγιά Σοφιά αλλά στην Αθήνα δεν έχουμε δικό μας τζαμί

Δύο ημέρες μετά το «σόου» που έστησε μπροστά στην Αγία Σοφία, με αφορμή την επέτειο της Άλωσης της Κωνσταντινούπολης, ο Τούρκος πρόεδρος, σε ομιλία του σήμερα στα εγκαίνια νοσοκομείου, αναφέρθηκε ξανά στο παγκόσμιο βυζαντινό μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά και για το αίτημα του για τζαμί στην Αθήνα.

Erdogan doubles down on Hagia Sophia:



“Our ancestors didn’t destroy Hagia Sophia with religious motivations. Instead, they presented to Muslims as a place of worship; It was a right of conquest.” pic.twitter.com/yugRVJ0dTc