O Τραμπ θα χαρακτηρίσει τρομοκρατική οργάνωση το κίνημα Antifa

Την πρόθεσή του να χαρακτηρίσει τρομοκρατική οργάνωση το αντιφασιστικό κίνημα της ριζοσπαστικής αριστεράς"Antifa", το οποίο βρίσκεται πίσω από τις διαδηλώσεις που συγκλονίζουν τις ΗΠΑ μετά τη δολοφονία του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ από λευκό αστυνομικό στη Μινεάπολη, ανακοίνωσε ο Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε την σχετική ανακοίνωση στο Twitter, ρίχνοντας λαδι στην ήδη «φουντωμένη» φωτιά που καίει από την οργή του πλήθους εναντίον του ρατσισμού και της υπέρmετρης αστυνομικής βίας εναντίον των Αφροαμερικανών.

The United States of America will be designating ANTIFA as a Terrorist Organization.