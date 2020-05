Εφυγε από τη ζωή ο διακεκριμένος καλλιτέχνης Christo

Ο καλλιτέχνης Christo, γνωστός για τα μνημειακά του έργα, όπως το «αμπαλάζ» της Πον Νεφ στο Παρίσι ή του Ράιχσταγκ στο Βερολίνο, έφυγε το Σάββατο το βράδυ από τη ζωή σε ηλικία 84 ετών.

Christo passed away today, on May 31, 2020, at his home in New York City. Christo and Jeanne-Claude have always made clear that their artworks in progress be continued after their deaths. L'Arc de Triomphe, Wrapped (Project for Paris) is still on track for Sept. 18–Oct. 3, 2021. pic.twitter.com/xHPURw60w2