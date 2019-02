Είχε κάποιες ιλαρές στιγμές το ντοκιμαντέρ του BBC με τίτλο «Inside Europe: Ten Years of Turmoil - Going For Broke» (4.2.2019). Ειδικά σε ό,τι αφορά το 2015, όταν οι υπουργοί Οικονομικών υπέστησαν τη διαπραγμάτευση του με τα πουκάμισα έξω κ. Γιάνη Βαρουφάκη. Ο –τότε– Γερμανός υπουργός Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε θυμήθηκε ότι στο πρώτο Eurogroup (16.2.2015) ο κ. Βαρουφάκης «ξόδεψε μισή ώρα λέγοντάς μας ότι είμαστε ηλίθιοι. Είμαι σίγουρος πως είχε δίκιο...», μάλλον επειδή κάθονταν να τον ακούνε. Κατόπιν ο επικεφαλής του Eurogroup διηγείται ότι ο κ. Βαρουφάκης ζητάει να τηλεφωνήσει στον πρωθυπουργό για να λάβει οδηγίες: «Βρισκόμαστε στην άβολη κατάσταση να καθόμαστε γύρω από το τραπέζι 19 υπουργοί Οικονομικών και ζητάει να τηλεφωνήσει στον πρωθυπουργό. Το τηλεφώνημα κράτησε πάνω από μία ώρα(!) και όλοι οι υπουργοί να περιμένουν. Κάποια στιγμή ο Σόιμπλε λέει “αρκετά, εγώ φεύγω” (σ.σ.: και φυσικά ακολούθησαν οι υπόλοιποι). Πάω στον Βαρουφάκη, που ακόμη μιλούσε στο τηλέφωνο, και του λέω: “Εντάξει μπορείς να κλείσεις, οι υπουργοί έφυγαν, δεν υπάρχει συμφωνία”...».

Κάπως έτσι, με διαπραγματευτικά κόλπα ζόρικα, η χώρα οδηγήθηκε στο χείλος της καταστροφής κι ένα αχρείαστο μνημόνιο. Κόλπο ήταν και το δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου, για το οποίο ο κ. Αλέξης Τσίπρας είπε, αμέσως μετά το αποτέλεσμα, στον κ. Βαρουφάκη «τα κάναμε θάλασσα». Κι ο έξυπνος υπουργός του, αυτός που θεωρούσε τους υπόλοιπους 19 υπουργούς Οικονομικών της Ευρωζώνης «ηλίθιους», του απάντησε: «Οχι, αυτή είναι μια θαυμάσια νίκη και πρέπει να την τιμήσουμε».

Τα υπόλοιπα είναι γνωστά και τα πληρώνουμε ακόμη. Αλλά η αίσθηση της πίκρας που αφήνει αυτό το ντοκιμαντέρ δεν αφορά όσα έγιναν το 2015. Αυτά τώρα μοιάζουν με εφιάλτη, που ευτυχώς πέρασε. Ας πούμε και ότι δικαιολογούνται διότι, όπως λένε οι υποστηρικτές του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Τσίπρας τότε δεν ήξερε. Δεν ήταν η οικονομία το μεγάλο του ατού.

Η πίκρα προκύπτει από το γεγονός ότι δεν έμαθε ακόμη. Οπως έπαιξε τότε με το δημοψήφισμα για να διασώσει το κόμμα του, έτσι τώρα παίζει με τους κοινοβουλευτικούς θεσμούς για να διασώσει την κυβέρνησή του. Οπως τότε έκανε τη θεσμική απρέπεια να καλέσει τον λαό να αποφασίσει σε μία εβδομάδα με ερωτήματα στα αγγλικά, έτσι και τώρα κάνει τη θεσμική απρέπεια με τους «δισυπόστατους βουλευτές».

Βεβαίως, τώρα τα αποτελέσματα δεν θα είναι αμέσως καταστροφικά, όπως τότε που του τηλεφώνησε ο κ. Φρανσουά Ολάντ για να του πει ότι διαμορφώνεται πλειοψηφία των Ευρωπαίων ηγετών για αποβολή της Ελλάδος από την Ευρωζώνη. Μακροχρονίως όμως θα είναι πιο διαβρωτικά. Οι σημερινές αχρειότητες της κυβέρνησης μαζί με τις ποταπότητες των έξι βουλευτών φτιάχνουν κακό προηγούμενο για τη λειτουργία της δημοκρατίας.