Ξανά, μανά. Τι πιο άχαρο πράγμα στη δουλειά ενός αρθρογράφου από την υπεράσπιση του αυτονόητου. Ειδικά όταν αυτό πρέπει να γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, όταν δηλαδή οι κήνσορες ανακαλύπτουν τους «εχθρούς της ανθρωπότητας». Οι νέες δίκες του λόγου ξεκίνησαν με δίωξη του καθηγητή Ιστορίας κ. Χανς Ρίχτερ, διότι η δική του εκδοχή για τη μάχη της Κρήτης δεν ήταν αρεστή στους εθναμύντορες· συνεχίστηκαν με τη δίωξη της κ. Σώτης Τριανταφύλλου, διότι σε ένα άρθρο της απέδωσε λανθασμένα τη φράση «φανατικός μουσουλμάνος είναι αυτός που σου κόβει το κεφάλι, ενώ μετριοπαθής είναι εκείνος που σε κρατάει για να σου κόψουν το κεφάλι» στον Μάρκο Πόλο («Rock and roll will never die», Αthens Voice 14.11.2015)· συνεχίζεται με τη δίωξη του κ. Τάκη Θεοδωρόπουλου για μια αποστροφή, «ας αφήσουμε για λίγο κατά μέρος τα ανθρωπιστικά δάκρυα που μας φέρνει ο αδέσποτος Αφγανός και ας αναρωτηθούμε ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος, πού κοιμάται τη νύχτα και πού βρίσκει φαγητό. Κι ας μην ξεχνάμε ότι πολλά άτυπα κύτταρα κάνουν έναν βαρβάτο καρκίνο» («Η Αθήνα δεν είναι πολυπολιτισμική», «Καθημερινή» 24.12.2016).

Το αυτονόητο στην εκφορά του λόγου, ακόμη και εκείνου που μπορεί να θεωρηθεί ρατσιστικός, είναι ο αντίλογος. Σαν αυτόν που διατύπωσε η κ. Ξένια Κουναλάκη στην ίδια εφημερίδα: «Η αρχή του ρατσισμού είναι οι γενικεύσεις και υπεραπλουστεύσεις. Βασίζονται σε εμπειρικές παρατηρήσεις (η 16χρονη Ντίνα, “πορνεία και ναρκωτικά, σου λένε οι κάτοικοι”) και όχι σε στοιχεία. Ο Τάκης Θεοδωρόπουλος βδελύσσεται την πολιτική ορθότητα, αλλά διολισθαίνει στο άλλο άκρο...» («Ρατσισμός και μετα-αλήθεια», «Καθημερινή» 29.12.2016). Επειτα από έναν τέτοιο διάλογο, ο εισαγγελέας τι θέλει και ανακατεύεται; Δεν θεωρεί επαρκή την κ. Κουναλάκη να αντικρούσει τις απόψεις του κ. Θεοδωρόπουλου, ούτε όλους εκείνους που με άρθρα και αναρτήσεις στο Διαδίκτυο εξέφρασαν την αντίθεσή τους;

Βεβαίως, από τη στιγμή που υπάρχει «εισαγγελία δίωξης ρατσιστικού εγκλήματος» κάτι πρέπει να κάνει. Τα εγκλήματα της Χρυσής Αυγής είναι του κοινού ποινικού δικαίου. Αλίμονο αν χαρίζαμε στους μαχαιροβγάλτες ιδεολογικό κίνητρο, έστω μιας απεχθούς ιδεολογίας· θα ξεκινούσαν πάλι οι συζητήσεις περί «πολιτικών εγκλημάτων» και «πολιτικών κρατουμένων», όπως στην περίπτωση των δολοφόνων της «17 Νοέμβρη». Τα «2 τμήματα και 68 γραφεία αντιμετώπισης ρατσιστικής βίας που στελεχώνονται με περισσότερα από 200 εξειδικευμένα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας» (σύμφωνα με τον επίσημο ιστότοπο της ΕΛ.ΑΣ.) βρήκαν ακόμη και «τον χρήστη του Διαδικτύου που ανέγραψε, με ψευδώνυμο, ρατσιστικό σχόλιο σε βίντεο που είχε αναρτηθεί στο Διαδίκτυο (youtube) με θέμα τη διάσωση μεταναστών στη Σάμο» (27.5.2015), ο κ. Θεοδωρόπουλος θα τους ξέφευγε;