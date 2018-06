Σ​​τις 7 Μαΐου 2018, ο Σύνδεσμος Εταιρειών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδος (ΣΕΠΕ) διοργάνωσε το «digital economy forum 2018: σχεδιάζουμε, δημιουργούμε, καινοτομούμε». Καλεσμένος ομιλητής στο επίσημο δείπνο ήταν ο πρωθυπουργός μας. Μίλησε για 34 περίπου λεπτά και αναφέρθηκε σε καινοτόμες δράσεις που πρόκειται να γίνουν στην Ελλάδα, με τις οποίες υποτίθεται ότι θα αναπτυχθεί η ψηφιακή οικονομία. Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε 4 συγκεκριμένες δράσεις, οι οποίες, σύμφωνα με την άποψή του, θα συμβάλουν στην ψηφιακή οικονομία. Σας τις παραθέτω με τον σχετικό σχολιασμό για κάθε δράση:

1. Η δημιουργία μίας κεντρικής υποδομής ανταλλαγής εγγράφων μεταξύ των φορέων του δημοσίου με χρήση ηλεκτρονικών υπογραφών. Η χρηματοδότηση του έργου, ύψους 22,5 εκατ. ευρώ, θα προέλθει από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και θα εφαρμοστεί στους 22.000 φορείς του Δημοσίου μέχρι το τέλος του 2018. Αναμένεται, δε, να επιφέρει –εκτός από απλοποίηση των διαδικασιών– και ετήσια εξοικονόμηση για τα δημόσια οικονομικά, της τάξης των 400 εκατ. ευρώ.

Σχόλιο: Επιτέλους. Εδώ και χρόνια όλοι υπόσχονται ψηφιακές υπογραφές, αλλά ψηφιακές υπογραφές δεν βλέπουμε. Τώρα αν μέχρι το τέλος του 2018, θα εφαρμοστούν σε 22.000 φορείς του Δημοσίου, πολύ αμφιβάλλω. Επιπλέον, πριν πάμε στις ψηφιακές υπογραφές είναι προτιμότερο να καταργήσουμε τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από την αστυνομία ή τα ΚΕΠ! Εξάλλου ψηφιακές υπογραφές υπάρχουν στην Ελλάδα εδώ και πολλά χρόνια. Ολες οι εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αθηνών επικοινωνούν από τις αρχές του 2000 με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με ψηφιακές υπογραφές.

2. Το έργο της «ευφυούς γεωργίας», που με την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, όπως το Διαδίκτυο των πραγμάτων και οι διαστημικές τεχνολογίες εξοικονομεί κόστη για τον αγρότη και βελτιώνει το αγροτικό προϊόν, με εξατομικευμένες πληροφορίες για την κάθε καλλιέργεια, που θα λαμβάνει ο αγρότης, με χρηματοδότησή του, όπως εγκρίθηκε από το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, που θα ανέλθει σε 33,5 εκατ. ευρώ.

Σχόλιο: Αυτό το έργο το ανακοίνωσε τον Μάρτιο του 2017 στο Delphi Forum ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής σαν «γεωργία ακριβείας»! Τώρα έγινε «ευφυής γεωργία» και προστέθηκαν οι διαστημικές τεχνολογίες. «Να φάμε δεν έχουμε και ραπανάκια για την όρεξη θέλουμε».

3. H ενίσχυση της διαφάνειας στην κυκλοφορία των εντύπων, τη δημιουργία συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και τη δημιουργία αξιόπιστων στοιχείων για την κυκλοφορία των εντύπων με το έργο για το barcode.

Σχόλιο: Είναι πραγματικά απίστευτο ότι ο πρωθυπουργός θεωρεί ψηφιακή καινοτομία την εκτύπωση barcode στα έντυπα. Εδώ και δεκαετίες υπάρχει το barcode σε όλα τα προϊόντα, αλλά κανένας δεν βρέθηκε να το θεωρήσει καινοτομία!

4. Η εφαρμογή του VAR στα ελληνικά γήπεδα, που υποστηρίζει τη λήψη αποφάσεων από τους διαιτητές ποδοσφαιρικών αγώνων και θα ενισχύσει την αξιοπιστία του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Σχόλιο: Αυτή όμως η εξαγγελία του πρωθυπουργού «τίναξε την μπάνκα» κυριολεκτικά!

Είμαι βέβαιος ότι θα διερωτάστε τι είναι το σύστημα VAR και ποια η συμβολή του στην ψηφιακή οικονομία. Απολύτως καμία. Θα σας εξηγήσω τι είναι το VAR με τα λόγια του πρωθυπουργού μας: «Εντός του έτους και πριν από την έναρξη του νέου ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος θα υλοποιηθεί η εφαρμογή VAR στα ελληνικά γήπεδα η οποία υποστηρίζει τη λήψη αποφάσεων από τους διαιτητές ποδοσφαιρικών αγώνων και η οποία πιστεύουμε ότι θα ενισχύσει την αξιοπιστία του ελληνικού ποδοσφαίρου». Αν δεν καταλάβατε αμέσως τι είναι το VAR, μην ανησυχείτε. Ο πρωθυπουργός παρέλειψε να εξηγήσει τι σημαίνει το αρτικόλεκτο VAR. Σημαίνει Video Assistant Referee και ουσιαστικά συνίσταται στην εγκατάσταση monitor τηλεοράσεως σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο σε γήπεδα ποδοσφαίρου (ή συγκεντρωτικά εκτός γηπέδων) όπου δύο επιπλέον διαιτητές και ένας χειριστής θα μπορούν να αναλύουν αμφισβητούμενες φάσεις του παιχνιδιού και να βοηθούν τον διαιτητή στη λήψη υποτίθεται της σωστής απόφασης.

Τώρα, πώς αυτή η παιδαριώδης εφαρμογή τηλεοπτικής τεχνολογίας θα βοηθήσει την ψηφιακή οικονομία της χώρας, μόνο ο πρωθυπουργός μας το αντιλήφθηκε και αυτοί που του προετοίμασαν την ομιλία του. Είναι πράγματι πολύ λυπηρό να ακούς τον πρωθυπουργό απευθυνόμενο σε επιχειρηματίες και επιστήμονες της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών να παρουσιάζει το VAR σαν ψηφιακό επίτευγμα τεχνολογίας για την ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας! Δυστυχώς, όμως, αυτό είναι το σύμπτωμα της πλήρους άγνοιας που έχουν οι κυβερνώντες σχετικά με την ψηφιακή εποχή και τις προκλήσεις της. Τι να πρωτοθαυμάσει κανείς; Τον πρωθυπουργό που κατάργησε σαν τεχνοφασισμό την ηλεκτρονική ψηφοφορία στα Πανεπιστήμια, αλλά θέλει να εφαρμόσει το VAR για την καλύτερη διαιτησία στους αγώνες ποδοσφαίρου! Μόνο στη χώρα της «φαιδράς πορτοκαλέας» μπορεί να συμβαίνουν αυτά και να περνάνε απαρατήρητα ή ασχολίαστα. Αν η περίπτωση αυτή δεν είναι για κλάματα, θα μας προκαλούσε νευρικό γέλιο, με το γελοίο της ιστορίας.

Μπήκα στην ιστοσελίδα της Εσθονίας για να ξαναθυμηθώ τις υπηρεσίες που παρέχει η πλέον ψηφιακά ανεπτυγμένη χώρα στον κόσμο. Είναι η χώρα, η οποία από το 2000 νομοθέτησε την πρόσβαση στο internet σαν τμήμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των κατοίκων της. Η χώρα αυτή διαθέτει περίπου 600 ψηφιακές υπηρεσίες στους πολίτες της και 2.400 ψηφιακές υπηρεσίες στις επιχειρήσεις. Ε, λοιπόν, σε αυτή την προηγμένη ψηφιακά χώρα δεν υπάρχει καμία αναφορά για το VAR, το οποίο εξάλλου είναι ακόμα στο πειραματικό στάδιο, με τις δοκιμές να ολοκληρώνονται στο τέλος του 2018. Αυτό λοιπόν το κολοσσιαίο τεχνικό επίτευγμα (sic) δρομολογήσαμε σαν προτεραιότητα, η οποία μάλιστα αξίζει να μνημονευθεί σε forum για την ψηφιακή οικονομία!

Συνήθως οι εξηγήσεις σε ακατανόητα πράγματα βρίσκονται σε πολύ πεζά θέματα. Ο προϋπολογισμός του VAR είναι περίπου 13,5 εκατομμύρια ευρώ και κάποιοι θα κονομήσουν από την προμήθεια. Το πόση σχέση με την πληροφορική έχει το VAR, φαίνεται ολοκάθαρα από το γεγονός ότι οι προμηθευτές του εξοπλισμού δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με τις γνωστές εταιρείες πληροφορικής. Οι προδιαγραφές και η λειτουργία του VAR περιγράφονται λεπτομερώς στο έντυπο Video Assistant Referees (VAR) της IFAB (The International Football Association Board) στο κεφάλαιο 11.1.4 Technology Providers. Οι πιστοποιημένοι προμηθευτές είναι: Avid, Broadcast Solutions GmbH, ChyronHego Aps, ColosseoEAS a.s., Dartfish Ltd., DV Sport, Evertz Microsystems Ltd, EVS Broadcast Equipment, Hawk-Eye Innovations Ltd, Mediapro, Misure sport, MyPlayxPlay, SBG Sports Software, XOS Digital Inc. Τους απαρίθμησα όλους για να διαπιστώσετε ότι είναι εταιρείες που ασχολούνται με τηλεοπτικά θέματα.

Και εδώ προκύπτει ένα πιο σοβαρό ερώτημα. Γιατί το VAR πρέπει να είναι κρατική προμήθεια; Αυτοί που ενδιαφέρονται για την καλύτερη διαιτησία στους ποδοσφαιρικούς αγώνες, αυτοί πρέπει να μεριμνήσουν και να πληρώσουν για την εγκατάσταση του συστήματος. Οι άμεσα ενδιαφερόμενοι είναι οι ομάδες, οι οποίες μάλιστα είναι ανώνυμες εταιρείες και η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Το ποδόσφαιρο είναι σήμερα τεράστια οικονομική επιχείρηση. Οι ομάδες που συμμετέχουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και ειδικά στο Champions League εισπράττουν δεκάδες εκατομμύρια κάθε χρόνο. Γιατί να χρειάζεται η παρέμβαση του κράτους για να βάλουν τάξη στη διαιτησία, που είναι καθαρά δικό τους πρόβλημα;

Συνομίλησα με πολλούς από τον κλάδο, οι οποίοι άκουσαν την ομιλία του πρωθυπουργού. Ολοι αναγνωρίζουν ότι δεν ήταν και ό,τι καλύτερο για το Forum, να εξαγγέλλονται από επίσημα χείλη παιδαριώδεις εφαρμογές που δεν συμβάλλουν καθόλου στην ψηφιακή οικονομία. Αυτό όμως που είναι ανησυχητικό είναι η στωικότητα με την οποία αντιμετωπίζουν το περιστατικό. Σύμπτωμα και αυτό της αλλοτρίωσης που έχουμε πάθει τα τελευταία χρόνια. Αρκούμαστε σε ψηφιακές χάντρες και καθρεφτάκια σαν τους ιθαγενείς.

Κλείνοντας, αξίζει να θυμηθούμε τον πάντα επίκαιρο και καυστικό Mark Twain: «Τα μόνα εφόδια που χρειάζεσαι στη ζωή είναι άγνοια και αυτοπεποίθηση, μετά η επιτυχία είναι εξασφαλισμένη». Οποιαδήποτε ομοιότητα ή συσχέτιση με υπαρκτά πρόσωπα είναι εντελώς τυχαία και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Φαίνεται, όμως, ότι υπήρχαν τέτοια πρόσωπα στην εποχή του Mark Twain, τα οποία επιβιώνουν μέχρι σήμερα.

* Ο κ. Ανδρέας Δρυμιώτης είναι σύμβουλος επιχειρήσεων.