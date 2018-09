Αποχώρησε η Νέα Δημοκρατία από τη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής που βρίσκεται σε εξέλιξη στο υπουργείο Εξωτερικών, υπό την προεδρία του υπουργού Εξωτερικών, Νίκου Κοτζιά, με θέμα τη σύσταση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο τομεάρχης Εξωτερικών της ΝΔ, Γιώργος Κουμουτσάκος, αποχωρώντας, η κυβέρνηση αρνήθηκε να παρέχει ενημέρωση για θέματα που ήταν εκτός της ημερησίας διατάξεως όπως τα ελληνοτουρκικά και οι εξελίξεις στα Βαλκάνια. Η ΝΔ ζήτησε επίσης να ενημερωθεί για θέματα που αφορούν στις σχέσεις με την Αλβανία αλλά και για το εάν ισχύουν όσα έχει πει στις καταθέσεις του ο πρώην σύμβουλος του Τραμπ σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, Τζορτζ Παπαδόπουλος. Παράλληλα, ο κ. Κουμουτσάκος δήλωσε ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει ταχθεί υπέρ του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας.

#Now: FM @NikosKotzias chairs mtg of National Council on Foreign Policy / Συνεδρίαση Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής υπό τον ΥΠΕΞ Ν. Κοτζιά pic.twitter.com/Vn7yqTVJ0B