Τη δημιουργία μόνιμων αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων εκτός από τη Σούδα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας πρότεινε στον Αμερικανό ομόλογό του Τζέιμς Μάτις, ο υπουργός Εθνικής Αμυνας, Πάνος Καμμένος στο πλαίσιο της συνάντησής τους στο Πεντάγωνο.

«Η Ελλάδα θεωρεί τις ΗΠΑ στρατηγικό εταίρο και σύμμαχο, τον μοναδικό θα τολμούσα να πω. Είναι σημαντικό για την Ελλάδα οι ΗΠΑ να αναπτύξουν στρατιωτικές δυνάμεις στη χώρα σε μία πιο μόνιμη βάση όχι μόνο στον Κόλπο της Σούδας, αλλά επίσης στον Βόλο, στη Λάρισα και στην Αλεξανδρούπολη», είπε ο κ. Καμμένος.

Οι αναφορές του κ. Καμμένου δεν είναι τυχαίες, το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης έχει χρησιμοποιηθεί ήδη από τον αμερικανικό στρατό για την προώθηση αμερικανικών ελικοπτέρων στην ανατολική Ευρώπη. Επίσης, στην 110 Πτέρυγα Μάχης στη Λάρισα είναι μόνιμα σταθμευμένα αμερικανικά drones MQ9 ενώ τους προηγούμενες μήνες έχουν πραγματοποιήσει μεταστάθμευση F-22 Raptor.

Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές οι Αμερικανοί αξιολογούν τη χρήση του αεροδρομίου της Λάρισας καθώς και άλλων κρίσιμων εγκαταστάσεων της Πολεμικής Αεροπορίας για τη στάθμευση μεγαλύτερων αεροπλάνων, όπως είναι τα ιπτάμενα τάνκερ.

Ο Τζέιμς Μάτις από την πλευρά του επιβεβαίωσε τη στενή συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ στον τομέα της Αμυνας και εξέφρασε την ικανοποόησή του για τη δέσμευση της Ελλάδας για αμυντικές δαπάνες της τάξεως του 2% αλλά και την πρόσφατη συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών για την αναβάθμιση των μαχητικών F-16.

Earlier today, #SecDef Mattis met with #Greek Defense Minister Panagiotis Kammenos at the #Pentagon where they reaffirmed the long-standing defense relationship between the U.S. and Greece. pic.twitter.com/C4FuePAz25