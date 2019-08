Δανία: Έκρηξη κοντά σε αστυνομικό τμήμα στην Κοπεγχάγη (φωτογραφίες)

Έκρηξη σημειώθηκε έξω από τοπικό αστυνομικό τμήμα στην Κοπεγχάγη, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για τη δεύτερη σε διάστημα τεσσάρων ημερών.

Δεν υπάρχουν τραυματίες από την έκρηξη αυτή, η οποία σημειώθηκε έξω από τμήμα της αστυνομίας στο Νόρεμπρο, ακριβώς έξω από το κέντρο της Κοπεγχάγης, σύμφωνα με την αστυνομία.

Την περασμένη Τρίτη ένας άνθρωπος τραυματίστηκε ελαφρά από την έκρηξη που σημειώθηκε αργά το βράδυ έξω από το κτίριο της Εφορίας στην Κοπεγχάγη, σύμφωνα με την αστυνομία, η οποία σημείωσε ότι επρόκειτο για μια σκόπιμη επίθεση.

Η έκρηξη της Τρίτης σημειώθηκε στην κύρια είσοδο του κτιρίου της Δανέζικης Φορολογικής Υπηρεσίας στο Νόρντχαβν, το οποίο βρίσκεται λίγο πιο βόρεια από το κέντρο της Κοπεγχάγης.

Denmark: Photo reportedly from suspected explosion scene at Nørrebro police station in Copenhagen. RT via @loudalsgaardhttps://t.co/GpC5gE8ZY5