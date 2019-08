21η Αυγούστου: Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης και Τιμής στα θύματα της τρομοκρατίας

Η 21η Αυγούστου έχει καθιερωθεί από το 2017 ως παγκόσμια Ημέρα Μνήμης και Τιμής στα θύματα της τρομοκρατίας (Ιnternational Day of Remembrance of and Tribute to the Victims of Terrorism) με ψήφισμα της γενικής συνέλευσης του ΟΗΕ.

Σκοπός της σημερινής Ημέρας είναι να τιμώνται τα θύματα αλλά και οι επιζήσαντες τρομοκρατικών ενεργειών ανά τον κόσμο.

Η Διεθνής Ημέρα Μνήμης και Τιμής στα Θύματα της Τρομοκρατίας έχει, επίσης, ως σκοπό την ευαισθητοποίηση των κυβερνήσεων και του κοινού σχετικά με τη σημασία της μακροχρόνιας σωματικής, ψυχολογικής, κοινωνικής και οικονομικής αποκατάστασης των θυμάτων της τρομοκρατίας, προκειμένου να τους βοηθήσει να ενσωματωθούν στην κοινωνία.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, με ανάρτησή του στο Twitter , τονίζει ότι «δεν υπάρχει πουθενά μέρος στον κόσμο για την τρομοκρατία».

Today is the International Day of Remembrance and Tribute to the Victims of Terrorism we commemorate all victims of terrorist atrocities and survivors of terrorism. There is no place for terrorism anywhere in the world. #VictimsofTerrorism #StrongerTogether pic.twitter.com/8mtLouI0W5