Το ΚΑΣ γνωμοδοτεί και μέχρι εκεί...

Κύριε διευθυντά

Με αφορμή ττην επίσπευση των εξελίξεων στην επένδυση του Ελληνικού, επανήλθε (μετά την επένδυση της Cosco) η συζήτηση για τις «αποφάσεις» του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (ΚΑΣ) και του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων (ΚΣΝΜ). Πολλά τα «κεντρικά» και «δεινόν/σκληρόν το προς κέντρα λακτίζειν» («Βάκχαι», Ευριπίδου στίχοι 794-795, αλλά και Πράξεις Αποστόλων ΚΣΤ΄ 14).

Στη συζήτηση αυτή παραλείπεται και πάλι –σκοπίμως;– η μνεία ότι όχι μόνο στον νόμο (ν. 3028/2002 άρθρο 50.4 και 5), αλλά και στις ίδιες τις δημοσιεύσεις του ΚΑΣ για το θέμα, γίνεται ρητή αναφορά σε απλή, μη δεσμευτική, γνωμοδότηση: «Το ΚΑΣ γνωμοδοτεί...» και «ο υπουργός δεν δεσμεύεται από τη γνωμοδότηση...».

Συνεπώς οποιαδήποτε απόφαση για την πορεία της επενδύσεως ανήκει αποκλειστικά στην κυβέρνηση, η οποία δεν κωλύεται νομικά από τυχόν αντίθετη γνωμοδότηση του ΚΑΣ ή του ΚΣΝΜ.

Ο νομοθέτης έχει κρίνει και έχει θεσπίσει ότι η αποφασιστική κρίση απόκειται στους αιρετούς εκπροσώπους του εκλογικού σώματος, οι οποίοι πρέπει να αναλαμβάνουν τη σχετική ευθύνη χωρίς να κρύβονται πίσω από –επηρεασμένες ή όχι– κρίσεις (καλλι)τεχνικών συλλογικών οργάνων. Αυτό, νομίζω, απαιτεί η στοιχειώδης υπευθυνότης στη διαχείριση της διακυβέρνησης της χώρας, αλλά και στην κατ’ αυτής κριτική.

Κωστας Γ. Μπονιφατσης

Αστοχη απόφαση που γεννά απορίες

Κύριε διευθυντά

Διάβασα πρόσφατα στην έγκριτη εφημερίδα σας ότι η κυβέρνηση απεφάσισε να συνεχίσει να λειτουργεί το Γραφείο Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη και διόρισε υπεύθυνη μια πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας με αναγνωρίσιμο επιτυχημένο παρελθόν. Αυτό κατά τη γνώμη μου δημιουργεί αρνητικές εντυπώσεις στους πολίτες, ιδιαίτερα της Β. Ελλάδος, για δύο βασικούς λόγους: πρώτον, διότι υψηλόβαθμα στελέχη τής τότε αντιπολίτευσης και ο τότε αρχηγός της, σημερινός πρωθυπουργός, είχαν ταχθεί ενάντια στην ίδρυση του εν λόγω γραφείου. Και, δεύτερον, διότι σήμερα έχει διορισθεί υφυπουργός Εσωτερικών με αρμοδιότητα τη Β. Ελλάδα ένα εκλεκτό στέλεχος της Ν. Δημοκρατίας, ο βουλευτής Β΄ Θεσσαλονίκης κ. Καράογλου, ο οποίος θα πρέπει να τονισθεί ότι εξελέγη πρόσφατα πρώτος βουλευτής της Περιφέρειας Θεσσαλονίκης με πάνω από 30. 000 σταυρούς. Η συνέχιση λειτουργίας του Γραφείου του Πρωθυπουργού αφήνει υποψίες ότι θα λειτουργεί, έστω και χωρίς ιδιοτέλεια, σαν «χαλίφης ενάντια στον χαλίφη», δηλαδή ανταγωνιστικά προς τον νυν υφυπουργό Βορείου Ελλάδος.

Εχω την αίσθηση ότι η απόφαση αυτή δεν είναι αποτέλεσμα ωρίμου σκέψεως και πολύ απέχει από την προσπάθεια του Κυριάκου Μητσοτάκη να εμπεδώσει άλλο ύφος και ήθος στην εξουσία, τελείως διαφορετικό από αυτό που ίσχυε στο παρελθόν. Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι αυτό το νέο ύφος και ήθος του πρωθυπουργού έδωσαν τη δυνατότητα σήμερα στη Νέα Δημοκρατία να είναι κυβέρνηση.

Κατά την ταπεινή μου γνώμη, κάποιος πίεσε τα πράγματα για να παραμείνει το Γραφείο του Πρωθυπουργού στη Β. Ελλάδα και να καλυφθεί με δικά μας παιδιά.

Τι χρειάζεται να γίνει σήμερα για να αξιοποιηθεί και το Γραφείο του Πρωθυπουργού και να αναβαθμιστεί η θέση του υφυπουργού Β. Ελλάδος; Απλά η κυβέρνηση να μεταφέρει πολλές και ουσιαστικές αρμοδιότητες από την Αθήνα στην Περιφέρεια προς όφελος των πολιτών και συγκεκριμένα στο υφυπουργείο Β. Ελλάδος. Είμαι βέβαιος ότι ο νυν υφυπουργός γνωρίζει πολύ καλά, και από προηγούμενη θητεία του, ποιες είναι οι προτεραιότητες του υφυπουργείου και ποιες αρμοδιότητες πρέπει άμεσα να μεταβιβαστούν στη Β. Ελλάδα για να έχει πλέον λόγο ύπαρξης και το Γραφείο του Πρωθυπουργού. Διαφορετικά, θα ισχύει αυτό που είδαμε επίσης πρόσφατα σε πολύ εύστοχη, πετυχημένη γελοιογραφία της «Καθημερινής» ότι οι υπεύθυνοι του γραφείου πληρώνονται από τους πολίτες για παρατεταμένες αργομισθίες και διακοπές.

Γερασιμος Ε. Κρασσας

Καθηγητής, Ενδοκρινολόγος, Πρόεδρος ΙΑΣΕΙΟΥ Πρότυπου Πολυιατρείου, Θεσσαλονίκη

Αγωγή συνταξιούχων και Δικαιοσύνη

Kύριε διευθυντά

Μέσω της «Καθημερινής», απευθύνω παράκληση και ερώτημα προς τον νέο υπουργό Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα. Στις 31/05/18 εκδικάσθηκε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών ομαδική αγωγή συνταξιούχων συναδέλφων κατά της Εθνικής Τράπεζας για την ευρύτατα πλέον γνωστή υπόθεση του ΛΕΠΕΤΕ (επικούρηση). Ενώ τρέχουμε ήδη τον 15ο μήνα από την ημέρα εκδίκασης της αγωγής, η απόφαση από τη δικαστή δεν έχει εκδοθεί. Σημειώνω ότι αποφάσεις ομοίων αγωγών άλλων ομάδων συναδέλφων εκδόθηκαν και εντός 10ημέρου.

Η παράκληση προς τον κύριο υπουργό είναι να ερευνήσει τους λόγους της καθυστέρησης και να μεριμνήσει για την έκδοση της απόφασης. Το ερώτημα είναι ποιες ενέργειες πρόκειται να γίνουν από τη νέα κυβέρνηση, ώστε να αποφευχθεί η καθυστέρηση (πολύ υπερβολική στη συγκεκριμένη περίπτωση) στην έκδοση των δικαστικών αποφάσεων. Κάθε χρήσιμο στοιχείο για τη διερεύνηση της υπόθεσης είναι στη διάθεση του κυρίου υπουργού ή άλλου αρμοδίου.

Στρατος Ανδρονικος, Χαλάνδρι

Αεροπορική βιομηχανία, το ελληνικό «κενό»

Κύριε διευθυντά

Η αεροπορική βιομηχανία είναι κλάδος της οικονομίας που ενώ διεθνώς γνωρίζει μεγάλη ανάπτυξη, αντίθετα στην Ελλάδα έχει συρρικνωθεί και ως προς τους αριθμούς απασχολουμένων και τον κύκλο εργασιών. Το υπουργείο Ανάπτυξης μπορεί να κάνει κινήσεις για να τον αναζωογονήσει.

Στον αμυντικό τομέα έχουμε δύο κρατικές υπηρεσίες που ασχολούνται με τη συντήρηση και την αναβάθμιση των αεροσκαφών των Ενόπλων Δυνάμεων: το Κρατικό Εργοστάσιο Αεροσκαφών (ΚΑΕ) και την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ). Εδώ, όπως επισημάνατε στο άρθρο σας της 4ης Αυγούστου, υπάρχει άμεση ανάγκη για νέο ξεκίνημα από πλευράς οργάνωσης και διοίκησης. Ελλοχεύει όμως ο κίνδυνος λανθασμένων χειρισμών, με παράδειγμα προς αποφυγήν αυτό που συνέβη προ ετών με τα ναυπηγεία.

Ο τομέας της πολιτικής αεροπορικής βιομηχανίας είναι από αρκετά χρόνια σχεδόν νεκρωμένος. Παλαιότερα η Ολυμπιακή Αεροπορία είχε συνεργείο που απασχολούσε άνω των 1.000 τεχνικών στο Ελληνικό. Ομως, όταν μεταφέρθηκε στα Σπάτα και η Ολυμπιακή πουλήθηκε, το συνεργείο αδρανοποιήθηκε και έκτοτε παραμένει ερμητικά κλειστό. (Η ιδιοκτήτρια του «Βενιζέλος» έχει προσπαθήσει ανεπιτυχώς να το υπενοικιάσει.)

Εδώ προτείνεται να μελετηθεί η απόσχιση ενός τμήματος της ΕΑΒ που να προικιστεί με το υπόστεγο της Ο.Α. Η εμπορική αυτή Α.Ε. θα αναλαμβάνει εργασίες σε πολιτικά αεροσκάφη στο αεροδρόμιο «Βενιζέλος». Με τον κλάδο διεθνώς σε ανάπτυξη και την ευνοϊκή γεωγραφική θέση είναι βέβαιο ότι η πρόταση θα προκαλέσει το ενδιαφέρον για συμμετοχή από Ελληνες και ξένους επιχειρηματίες του κλάδου. Σημειώνεται ακόμη ότι αυτό θα βοηθήσει και την εναπομείνουσα «Αμυντική» ΕΑΒ να επικεντρωθεί στην κύρια αποστολή της.

Παντελής Βελισσαρόπουλος, Μηχανικός Μ.Ι.Τ.

Ηταν μια ερμηνεία διονυσιακού στυλ

Κύριε διευθυντά

Επιτρέψτε μου μια μικρή διόρθωση στο έξοχο άρθρο του κ. Χαρίδημου Τσούκα για το Γούντστοκ (φ. 18ης Αυγούστου). Το τραγούδι των Who που αναφέρει (See me, feel me, touch me, heal me) δεν το τραγουδούσε ο Pete Townshend (κιθαρίστας του γκρουπ) αλλά ο καταπληκτικός Roger Daltrey σε μια «διονυσιακού» στυλ εκτέλεση.

Κωστας Γιαννοπουλος, Μαρούσι