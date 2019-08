Λευκός Οίκος: Ο Τραμπ μετανιώνει που δεν επέβαλε υψηλότερους δασμούς στην Κίνα

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι είχε δεύτερες σκέψεις για την κλιμάκωση του εμπορικού πολέμου με την Κίνα αλλά ο Λευκός Οίκος αργότερα αντέστρεψε το μήνυμα λέγοντας ότι ο πρόεδρος παρερμηνεύθηκε καθώς το μόνο πράγμα για το οποίο μετανιώνει είναι ότι δεν επέβαλε ακόμα υψηλότερους δασμούς.

Ο Τραμπ έκανε τις συγκεκριμένες δηλώσεις στη διάρκεια της συνάντησης με τον Μπόρις Τζόνσον όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους εάν έχει δεύτερες σκέψεις.

«Ναι, ασφαλώς» ήταν η απάντηση του Τραμπ και πρόσθεσε πως «έχει δεύτερες σκέψεις για τα πάντα».

Ωστόσο, λίγες ώρες αργότερα η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Στέφανι Γκρίσαμ διορθώνοντας τον Τραμπ είπε ότι οι δηλώσεις του παρερμηνεύθηκαν και ότι ο πρόεδρος απάντησε καταφατικά καθώς αυτό που ήθελε να πει ήταν ότι θα έπρεπε να βάλει υψηλότερους δασμούς.

