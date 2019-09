Εικόνες καταστροφής στις Μπαχάμες από τον κυκλώνα Ντόριαν – Στους επτά αυξήθηκαν οι νεκροί (φωτογραφίες)

Σε τίποτα δεν θυμίζουν τον εξωτικό παράδεισο με την πολύχρωμη ζωή που ήταν άλλοτε τα νησιά Αμπάκος , στις Μπαχάμες. Μετά το πέρασμα του κυκλώνα Ντόριαν – του μεγαλύτερου που έπληξε ποτέ τα νησιά του αρχιπελάγους που βρίσκεται ανάμεσα στη Φλόριντα, την Κούβα και την Αϊτή - ολόκληρα χωριά ισοπεδώθηκαν ενώ ο προσωρινός τραγικός απολογισμός του κυκλώνα αυξήθηκε από 5 σε 7 νεκρούς.

«Μπορούμε να περιμένουμε πως θα βρούμε κι άλλους νεκρούς» προειδοποίησε ο πρωθυπουργός του αρχιπελάγους της Καραϊβικής Θάλασσας, Χιούμπερτ Μίνις.

This aerial footage of the Bahamas shows the destruction from Hurricane Dorian on Great Abaco Island https://t.co/U4sOpjIcaa pic.twitter.com/egU2yw13BZ