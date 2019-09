Επίθεση Τζόνσον σε Κόρμπιν με φόντο την ήττα στο κοινοβούλιο

Σφοδρή επίθεση εξαπέλυσε ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον κατά του ηγέτη της αντιπολίτευσης Τζέρεμι Κόρμπιν στη Βουλή των Κοινοτήτων, μετά την ταπεινωτική ήττα του Βρετανού πρωθυπουργού χθες στην υλοποίηση της στρατηγικής του για το Brexit.

Αποκάλεσε «κότα» τον επικεφαλής των Εργατικών, καλώντας τον, ωστόσο, να συμφωνήσει με το ενδεχόμενο των πρόωρων εκλογών στις 15 Οκτωβρίου για να αφήσει τους Βρετανούς να αποφασίσουν για το νόμο που μπλοκάρει το Brexit χωρίς συμφωνία.

«Βλέπω μόνο μια κότα σε αυτό το κοινοβουλίο και κάθεται απέναντί μου», είπε ο Τζόνσον απευθυνόμενος στον Κόρμπιν, ενώ πρόσθεσε: «Αφηστε τον κόσμο να αποφασίσει τι επιπτώσεις έχει η στάση του στη διαπραγματευτική θέση της χώρας. Ας πάμε σε γενικές εκλογές στις 15 Οκτωβρίου».

“There’s only one chlorinated chicken that I can see in this House, and he’s on that bench”



Boris Johnson attacks Jeremy Corbyn, after the Labour leader challenges him about US free trade deals after #Brexit#PMQs updates: https://t.co/utgDYwoyV8 pic.twitter.com/fuBMFa0F4Y