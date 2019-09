Στη δημοσιότητα οι αποκαλυπτικοί διάλογοι Τραμπ – Ζελένσκι

Σε τηλεφώνημα που έγινε τον περασμένο Ιούλιο, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ζήτησε από τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βόλντιμιρ Ζελένσκι να διερευνήσει εάν ο πρώην Αντιπρόεδρος Τζο Μπάιντεν έκλεισε μία «έρευνα» που διεξάγονταν για εταιρεία που απασχολούσε τον γιο του, σύμφωνα με μία περίληψη του τηλεφωνήματος που δημοσίευσε σήμερα ο Λευκός Οίκος, ενώ η Δημοκρατική πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι ανακοίνωσε την ενεργοποίηση της διαδικασίας για την παραπομπή του προέδρου Τραμπ, με πρώτο στάδιο, την επισημοποίηση της έρευνας που διεξάγεται σε πολλά επίπεδα από τους Δημοκρατικούς της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Ο Λευκός Οίκος έδωσε στην δημοσιότητα τα πρακτικά του τηλεφωνήματος, από τα οποία προκύπτει πως ο Αμερικανός πρόεδρος άσκησε πιέσεις στον Ζελένσκι για να ξεκινήσει έρευνα τόσο για τον Τζο Μπάιντεν - πρώην αντιπροέδρου των ΗΠΑ και υποψήφιο για το χρίσμα των Δημοκρατικών στις προεδρικές εκλογές του 2020 - όσο και για τον γιο του, Χάντερ.

