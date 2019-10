Σε πλήρη εξέλιξη η τουρκική εισβολή στη Συρία - Σφοδρές συγκρούσεις με τους Κούρδους στα σύνορα – Νεκροί άμαχοι (βίντεο – φωτογραφίες)

Σε πλήρη εξέλιξη είναι η τουρκική στρατιωτική επιχείρηση στη βορειοανατολική Συρία που ανακοίνωσε το απόγευμα της Τετάρτης ο Ταγίπ Ερντογάν.

Εκτός από τους αρχικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς, τουρκικά στρατεύματα εισήλθαν στην συριακή μεθοριακή πόλη Τελ Αμπιάντ και συγκρούονται με μαχητές των SDF στη βορειοανατολική Συρία, κατά μήκος των συρο-τουρκικών συνόρων.

Η Άγκυρα ανακοίνωσε επισήμως την έναρξη της χερσαίας φάσης της επίθεσης ανατολικά του Ευφράτη, με την εισβολή Τούρκων στρατιωτών υποστηριζόμενων από εφεδρικές δυνάμεις Σύρων ανταρτών , από τουλάχιστον τρία σημεία της συνοριακής γραμμής.

«Οι ηρωικές ένοπλες δυνάμεις μας και ο Εθνικός Συριακός Στρατός (Σύροι αντάρτες που υποστηρίζονται από την Άγκυρα) άρχισαν τη χερσαία φάση της επιχείρησης», ανέφερε το τουρκικό υπουργείο Αμυνας.

Οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF), των οποίων ηγούνται οι Κούρδοι, συγκρούονται κατά μήκος των συρο-τουρκικών συνόρων με τον τουρκικό στρατό, ο οποίος βομβαρδίζει θέσεις Κούρδων μαχητών (του YPG, των Μονάδων Προστασίας του Λαού, οι Κούρδοι πολιτοφύλακες και του PKK) σε βάθος ακόμα και 30 χλμ ανατολικά του Ευφράτη.

Ο εκπρόσωπος των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων Μουσταφά Μπαλί με tweet του είπε πως ο τουρκικός στρατός βομβάρδισε την πόλη Κομπάνι στη βορειοανατολική Συρία. Νεκροί άμαχοι και χιλιάδες εκτοπισμένοι

Τουλάχιστον 15 άνθρωποι, ανάμεσά τους 8 άμαχοι, έχουν σκοτωθεί μέχρι στιγμής και 40 άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της τουρκικής επίθεσης ενάντια στις κουρδικές δυνάμεις όπως ανέφερε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (OSDH).

Μεταξύ των θυμάτων, δύο σκοτώθηκαν από πυρά πυροβολικού ενάντια στην πόλη Καμισλί, μια πόλη ο πληθυσμός της οποίας είναι κυρίως Κούρδοι, ανέφερε το Παρατηρητήριο.

Οι βομβαρδισμοί των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων έχουν στοιχήσει τη ζωή σε 5 αμάχους και 3 μαχητές των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF), τραυματίζοντας επίσης δεκάδες αμάχους, ανέφεραν οι SDF στο τελευταίο απολογισμό τους.

Fadi Habsono's house in Besheriye neighbourhood in Qamishli destroyed and he injured and was taken to hospital. One of his neighbours was killed. pic.twitter.com/8UQjUspseN — Coordination & Military Ops Center - SDF (@cmoc_sdf) October 9, 2019

Νωρίτερα, το τηλεοπτικό δίκτυο Al Arabiya μετέδωσε ότι ο αριθμός των νεκρών από τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς ανέρχεται σε επτά και των τραυματιών σε 16.

A new video from Qamishlo where homes in residential neighborhood of Bashiria was hit. This is where Kurds and Syriac Christians live together pic.twitter.com/m284freqSQ — Mutlu Civiroglu (@mutludc) October 9, 2019

Την ίδια ώρα, χιλιάδες άμαχοι φεύγουν για να γλυτώσουν από τα τουρκικά πλήγματα στα σύνορα.

Σύμφωνα με τους SDF, τουρκικά μαχητικά αεριωθούμενα πλήττουν στρατιωτικές θέσεις και κατοικημένες περιοχές μέχρι και 50 χλμ μέσα σε συριακό έδαφος. Βομβαρδισμοί γίνονται στο Τελ Αμπιάντ, το Ρας αλ Άιν, το Καμισλί και το Άιν Ίσα.

«Υπάρχουν χιλιάδες εκτοπισμένοι στην περιοχή Ρας αλ Άιν και στα χωριά του Τελ Αμπιάντ» είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο διευθυντής του Συριακού Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Ράμι Άμπντέλ Ραχμάν.

Civilians all over the border of #Syria #Turkey in Kobane, Tal Abyad, Sarekaniye, Qamislo, Derik, Darbasiyê are scared and a wave of displacement started. pic.twitter.com/yczxawXotz — Coordination & Military Ops Center - SDF (@cmoc_sdf) October 9, 2019

Οι εκτοπισμένοι έφυγαν προς γειτονικές περιοχές, όπου δεν σημειώνονται βομβαρδισμοί, διευκρίνισε ο ίδιος.

Μπροστά σε αυτή την έκρυθμη κατάσταση, ο ΟΗΕ ανακοίνωσε ότι είναι έτοιμος να παράσχει ανθρωπιστική βοήθεια ενώ την Πέμπτη συγκαλείται εκτάκτως και κεκλεισμένων των θυρών το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού.

Από την πλευρά του, αρκετή ώρα μετά από τις διεθνείς αντιδράσεις, ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ επέκρινε την εισβολή της Τουρκίας στη βόρεια Συρία, λέγοντας ότι «η επιχείρηση εναντίον των Κούρδων μαχητών που βοήθησαν τις ΗΠΑ να πολεμήσουν το Ισλαμικό Κράτος είναι μια κακή ιδέα».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ, Reuters