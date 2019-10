Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές κατά του Brexit στους δρόμους του Λονδίνου (φωτογραφίες)

Την ώρα που οι βρετανοί βουλευτές συζητούν την σημαντικότερη γεωπολιτική κίνηση στην ιστορία της χώρας τους μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, εκατοντάδες χιλιάδες διαδηλωτές έχουν συγκεντρωθεί στο κέντρο του Λονδίνου ζητώντας νέο δημοψήφισμα για το Brexit και την παραμονή της χώρας στην ΕΕ.

Οι βουλευτές αναμένεται να ψηφίσουν επί της συμφωνίας του Brexit που απέσπασε την τελευταία στιγμή, την Πέμπτη, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον στις Βρυξέλλες. Το αποτέλεσμα προαναγγέλλεται εξαιρετικά αβέβαιο, κατά την πρώτη αυτή συνεδρίαση που διεξάγεται Σάββατο, μετά τον πόλεμο στα νησιά Φώκλαντ πριν από 37 χρόνια.

Δεκάδες χιλιάδες κόσμου, όλων των ηλικιών συμμετέχουν στην μεγάλη πορεία με σύνθημα «Μαζί για την τελική απόφαση» (Together for the Final Say)

Σύμφωνα με τους οργανωτές, η διαδήλωση μπορεί να είναι η μεγαλύτερη που έχει γίνει μέχρι σήμερα κατά του Brexit.