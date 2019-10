Αμετακίνητος ο Τζόνσον παρά την «φωνή λαού»: Δεν θα διαπραγματευθώ παράταση του Brexit

Η περαιτέρω καθυστέρηση του Brexit δεν αποτελεί λύση και η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδέχεται να απορρίψει το αίτημα της Βουλής των Κοινοτήτων για νέα αναβολή, υποστήριξε ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον σε επιστολή του προς τους βουλευτές, λίγη ώρα αφού υπερψηφίστηκε στο βρετανικό κοινοβούλιο η τροπολογία του πρώην Συντηρητικού βουλευτή, Όλιβερ Λέτουιν, η οποία προβλέπει ότι - ακόμη και εάν το Κοινοβούλιο εγκρίνει τη νέα συμφωνία για το Brexit - ο πρωθυπουργός θα πρέπει να ζητήσει παράταση από την ΕΕ μέχρι να ολοκληρωθεί η νομοθεσία για την αποχώρηση και από τα δύο σώματα της Βουλής.

Αυτή η εξέλιξη οδήγησε και στην αναβολή της προγραμματισμένη για σήμερα ψηφοφορίας υπέρ ή κατά της νέας συμφωνία που επετεύχθει πριν λίγες ημέρες μεταξύ ΕΕ και Βρετανίας.

Διαβάστε αναλυτικά: Brexit: Oι βουλευτές υπερψήφισαν την τροπολογία για την παράταση - Αναβλήθηκε η σημερινή ψηφοφορία

«Δεν θα διαπραγματευτώ μια καθυστέρηση με την Ευρωπαϊκή Ένωση» αναφέρει ο Τζόνσον στην επιστολή, σύμφωνα με το Sky News. «Θα πω στην ΕΕ ό,τι λέω στον βρετανικό λαό κατά τις 88 ημέρες μου ως πρωθυπουργός: ότι η περαιτέρω καθυστέρηση δεν είναι λύση», προσθέτει.

Σύμφωνα με τον Τζόνσον «είναι πολύ πιθανόν οι φίλοι μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση να απορρίψουν το αίτημα του κοινοβουλίου για περαιτέρω καθυστέρηση (ή να μην λάβουν μια απόφαση γρήγορα)».

Μιλώντας νωρίτερα στο κοινοβούλιο, ο βρετανός πρωθυπουργός δήλωσε ότι δεν απογοητεύεται από το αποτέλεσμα και συνεχίζει με την πεποίθηση ότι το καλύτερο για το Ηνωμένο Βασίλειο και την ΕΕ είναι η αποχώρηση στις 31 Οκτωβρίου. «Δεν θα διαπραγματευτώ με την ΕΕ μία καθυστέρηση και ούτε ο νόμος με υποχρεώνει να το κάνω» είπε χαρακτηριστικά.

Την ίδια ώρα, εκατοντάδες χιλιάδες διαδηλωτές έκαναν πορεία στο κέντρο του Λονδίνου ζητώντας νέο δημοψήφισμα για το Brexit και την παραμονή της χώρας στην ΕΕ.

Στην ομιλία του πριν την ψηφοφορία, ο Τζόνσον είχε πει χαρακτηριστικά ότι δεν υπάρχει «διάθεση» για παράταση της εξόδου από την ΕΕ ούτε από τον ίδιο ούτε από τις Βρυξέλλες και προέτρεψε τους βουλευτές να εγκρίνουν τη συμφωνία του για το Brexit, προκειμένου η χώρα να προχωρήσει μπροστά.

Την ίδια ώρα ωστόσο, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ντόναλντ Τουσκ ανακοίνωσε στο Twitter ότι μίλησε με τον βρετανό πρωθυπουργό για την κατάσταση μετά την ψηφοφορία στη Βουλή των Κοινοτήτων και τώρα περιμένει την επιστολή του με την οποία θα αιτηθεί την εκ νέου αναβολή του Brexit.

Waiting for the letter.

I just talked to PM @BorisJohnson about the situation after the vote in the House of Commons.