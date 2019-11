Όλα τα βλέμματα ήταν στραμμένα το Σάββατο 9 Νοεμβρίου στο Hotel des Bergues της Γενεύης, όπου ο οίκος Christies διεξήγαγε την πολυαναμενόμενη δημοπρασία Only Watch 2019, όλα τα έσοδα της οποίας προορίζονται για την έρευνα κατά της Μυϊκής Δυστροφίας Duchenne και του σχετικού ιδρύματος που τελεί υπό την αιγίδα του Πρίγκιπα Αλβέρτου του Μονακό. Οι υποψιασμένοι είχαμε προβλέψει ότι το Patek Philippe Grandmaster Chime Ref. 6300A θα ήταν ο πρωταγωνιστής της βραδιάς και ότι θα μπορούσε να φτάσει ακόμη και τα 20 εκατομμύρια δολάρια. Τελικά διαψευστήκαμε, αφού, όταν ολοκληρώθηκε η δημοπρασία, οι πάντες στην αίθουσα έμειναν έκπληκτοι από το τελικό ποσό που ακούστηκε όταν ο υπεύθυνος χτύπησε τρεις φορές το σφυράκι του: 31 εκατομμύρια ελβετικά φράγκα! Αυτό το νούμερο αυτομάτως καθιστά αυτή τη μοναδική δημιουργία της Patek ως το ακριβότερο ρολόι όλων των εποχών.

Για την ιστορία, μέχρι το απόγευμα της 9ης Νοεμβρίου 2019 το ρεκόρ ακριβότερου ρολογιού κατείχε το μοντέλο τσέπης της Patek Philippe Henry Graves Supercomplication, το οποίο είχε πωληθεί έναντι 24 εκατομμυρίων δολαρίων το 2014 και το ρεκόρ ακριβότερου ρολογιού χειρός κατείχε από το 2017 το Rolex Paul Newman Daytona (δείτε το σχετικό θέμα εδώ), το οποίο είχε φτάσει να πουληθεί για 17,8 εκατομμύρια δολάρια.

Λίγα λόγια για το υπερπολύπλοκο αριστούργημα Patek Philippe Grandmaster Chime Ref. 6300A. Κατ’ αρχάς θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι το Grandmaster Chime είναι το πρώτο μοντέλο grande sonnerie στην τρέχουσα συλλογή της Patek Philippe και είναι ούτως ή άλλως το πιο ακριβό και επιθυμητό μοντέλο του οίκου. Το 2014 η ελβετική εταιρεία είχε παρουσιάσει σε συλλεκτική σειρά μόλις επτά αντιτύπων το Ref. 5175R με κάσα από ροζ χρυσό 18Κ, με αφορμή τα 175 χρόνια από την ίδρυση της Patek με τιμή 2,5 εκατομμύρια δολάρια. Ένα δεύτερο μοντέλο, από λευκό χρυσό αυτή τη φορά, και με κωδική ονομασία Ref. 6300G είχε κυκλοφορήσει με τιμή 2,2 εκατομμύρια δολάρια. Και πάλι βεβαίως ήταν περιορισμένης παραγωγής.

Το Grandmaster Chime που δημιούργησε η Patek για τη δημοπρασία Only Watch 2019 έχει διάμετρο 47,7 mm, πάχος 16,07 mm και δύο σημαντικές ιδιαιτερότητες, οι οποίες δικαιολογούν σε σημαντικό βαθμό την αστρονομική τιμή στην οποία πουλήθηκε: η ανάγλυφη κάσα του δεν είναι από κάποιο ευγενές μέταλλο αλλά από «ταπεινό» ανοξείδωτο ατσάλι και στο καντράν του αναγράφεται η φράση The Only One, η οποία δηλώνει ξεκάθαρα ότι πρόκειται για ένα και μοναδικό κομμάτι.

Είναι grande complication με κάσα διπλής όψης και φιλοξενεί 20 λειτουργίες σε δύο καντράν, ένα από ροζ χρυσό και ένα από μαύρο έβενο.

O μηχανισμός του αποτελείται από 1.366 εξαρτήματα και η κάσα του από άλλα 214. Μεταξύ των complications περιλαμβάνονται πέντε λειτουργίες ηχητικής σήμανσης, εκ των οποίων οι δύο αποτελούν παγκόσμιες πρωτιές και πατέντες: ένα ηχητικό alarm που χτυπά μία προεπιλεγμένη ώρα και ένα date repeater που ηχεί την ημερομηνία κατά βούληση.

Ο μηχανισμός του είναι τόσο πολύπλοκος όσο και το όνομά του: Caliber 300 GS AL 36-750 QIS FUS IRM. Κουρδίζει στο χέρι και διαθέτει δεύτερη χρονική ζώνη με ένδειξη ημέρας/νύχτας, ημέρα, ημερομηνία και στα δύο καντράν, μήνα, δίσεκτου έτους, τετραψήφια ένδειξη έτους σε ειδικό παράθυρο, υποκαντράν 24ώρου και λεπτών, ένδειξη ηχητικής σήμανσης καθώς και ένδειξη θέσης της κορώνας (R,A,H).

