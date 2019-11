FOX News: Μπλόκο στην αναγνώριση της Γενοκτονίας των Αρμενίων μετά τη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν

Στο «μπλοκάρισμα» του ψηφίσματος αναγνώρισης της Αρμενικής Γενοκτονίας λίγο μετά τη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν προχώρησε το «δεξί χέρι» του Τραμπ, ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής στη Νότια Καρολίνα Λίντσεϊ Γκρέιαμ, ο οποίος ήταν ένας από τους πέντε Ρεπουμπλικανούς γερουσιαστές παρόντες στη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου με τον Τούρκο ομόλογό του.

Σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο FOX News ο Γκρέιαμ δήλωσε ότι «οι γερουσιαστές δεν πρέπει να προσπαθoύν να ξαναγράψουν την ιστορία» ενώ ο ίδιος τουίταρε ότι «η συνάντηση σήμερα στον Λευκό Οίκο ήταν ειλικρινής, και ελπίζω να αποδειχθεί παραγωγική».

The meeting today at the White House was frank, candid, and I hope, over time, will prove to be productive.