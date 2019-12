ΛΟΝΔΙΝΟ

Ήρωες και πραγματικότητα Έως 08/03/2020



Σχεδόν 150 χρόνια από τότε που ο Γερμανός αρχαιολόγος Heinrich Schliemann προσέγγισε το Βρετανικό Μουσείο, ζητώντας να διοργανώσει μια έκθεση με τα ευρήματα από τις ανασκαφές του στο Hisarlik –το μέρος στη βορειοδυτική Τουρκία που ορίζεται πλέον επίσημα ως ο ιστορικός χώρος της θρυλικής Τροίας–, το μουσείο διοργανώνει το αφιέρωμα με τίτλο «Τroy: Myth and Reality», παρουσιάζοντας 300 αντικείμενα με πρωταγωνιστές την Ελένη, τον Πάρη, τον Αχιλλέα και άλλους ομηρικούς ήρωες, οι οποίοι ενέπνευσαν καλλιτέχνες, λογοτέχνες, μουσικούς κ.ά. να δημιουργήσουν τα δικά τους έργα. Τα ιστορικά εκθέματα θα παρουσιαστούν, όπως συνηθίζεται πλέον συχνά, δίπλα σε σύγχρονα έργα και φωτογραφίες με θεματολογία από την εποχή.

britishmuseum.org

ΒΙΕΝΝΗ

Η ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΡΝΙΣΜΟΥ Έως Φεβρουάριο 2020





Tο Μουσείο Leopold, με αφορμή την έκθεση «Vienna 1900: Birth of Modernism», κάνει μια αναδρομή στη γοητευτική Βιέννη των τελών του 1900. Tότε που η «μητρόπολη του Δούναβη» ήταν πρωτεύουσα της υψηλής αριστοκρατίας, των φιλελεύθερων διανοουμένων, του αντισημιτισμού και του σιωνισμού, του άκαμπτου συντηρητισμού και του αναδυόμενου μοντερνισμού. Αυτές οι συνθήκες βοήθησαν να αναδειχθούν εκείνες οι πολιτιστικές προσπάθειες που σήμερα ορίζουν τη Βιέννη ως αφετηρία του μοντερνισμού. Μια τάση που κυριάρχησε όχι μόνο στη ζωγραφική, αλλά και στη λογοτεχνία, στο θέατρο, στη μουσική, στην αρχιτεκτονική, στη φιλοσοφία, στην οικονομία. Το αφιέρωμα περιλαμβάνει 1.300 εκθέματα.

leopoldmuseum.org

ΒΕΡΝΗ

TO DESIGN ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ Έως 02/02/2020





Με αφορμή το Έτος Bauhaus (2019), το Kunstmuseum διοργανώνει ένα αφιέρωμα σε μία από τις πιο επιδραστικές φυσιογνωμίες που συνδέθηκαν με τη σχολή του Bauhaus, τον Ελβετό ζωγράφο, δάσκαλο και θεωρητικό της τέχνης Johannes Itten (1888-1967). Η έκθεση «Johannes Itten: Art as life. Bauhaus Utopias and Documents of Reality» διερευνά για πρώτη φορά το όραμα του καλλιτέχνη να καταφέρει να συνδέσει την τέχνη με τη ζωή χωρίς περιορισμούς. Ο Itten είχε ξεχωρίσει, άλλωστε, για τις μη συμβατικές μεθόδους διδασκαλίας που χρησιμοποιούσε, με στόχο τη μάθηση μέσα από τη δημιουργία και το παιχνίδι. kunstmuseumbern.ch