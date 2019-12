Πυροβολισμοί με θύματα σε εκκλησία στο Τέξας

Άγνωστος άνοιξε σήμερα πυρ μέσα στην Εκκλησία του Χριστού στην περιοχή White Settlement του Τέξας.

Οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για 2 νεκρούς και έναν άνθρωπο πολύ σοβαρά τραυματισμένο. Σύμφωνα με τις αρχές, το ένα θύμα εξέπνευσε επί τόπου και το δεύτερο υπέκυψε στα τραύματά του καθ΄οδόν για το νοσοκομείο.

#BREAKING: 2 dead, 1 critically injured after shooting at West Freeway Church of Christ in White Settlement: https://t.co/W0Mz2aurOo pic.twitter.com/jcUsveN6x2