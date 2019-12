Πρόσωπα της Τρίτης

Εφυγε το Σαββατοκύριακο από τη ζωή, στα 73 της χρόνια, η Σου Λάιον (φωτ.), η ηθοποιός που υποδύθηκε τη θρυλική Λολίτα στην κινηματογραφική μεταφορά του ομώνυμου μυθιστορήματος του Βλαντιμίρ Ναμπόκοφ, διά χειρός Στάνλεϊ Κιούμπρικ. Οπως είχε δηλώσει ο σπουδαίος σκηνοθέτης, είχε επιλέξει τη 14χρονη τότε Λάιον ανάμεσα σε περισσότερες από 800 υποψήφιες, ως «το τέλειο νυμφίδιο». Παρ’ όλα αυτά, η καριέρα της δεν ακολούθησε ανάλογη πορεία. Συμμετείχε σε κάποιες ταινίες, κυρίως τη δεκαετία του 1970, και στη συνέχεια η κινηματογραφική πορεία της διακόπηκε.

Ανακοινώθηκε χθες η νέα σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών. Αποτελείται από 11 μέλη, τα οποία, σύμφωνα με τη νομοθεσία, ορίζονται από το υπουργείο Πολιτισμού (έξι) –ανάμεσά τους ο Φώτης Παπαθανασίου του Ιδρύματος Θεοχαράκη–, το υπουργείο Οικονομικών (δύο) και τον Σύλλογο «Οι Φίλοι της Μουσικής» (τρία).

Πέθανε χθες, στα 75 του χρόνια, ο μουσικός και κωμικός συνθέτης Νιλ Αϊνς, γνωστός και ως «ο έβδομος Python», λόγω της στενής συνεργασίας του με την ομάδα των Monty Python. Ο Αϊνς είχε γράψει αρκετά κωμικά τραγούδια για ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές, ενώ εμφανίστηκε στις ταινίες «Monty Python and the Holy Grail» και «Monty Python and the Life of Brian».