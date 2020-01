Ο Τραμπ προειδοποιεί την Τεχεράνη να μην προχωρήσει σε «σφαγή ειρηνικών διαδηλωτών»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε χθες Σάββατο την Τεχεράνη κατά «μιας νέας σφαγής ειρηνικών διαδηλωτών», αναφερόμενος στις κινητοποιήσεις που είχαν ξεσπάσει στο Ιράν τον Νοέμβριο, μετά τη συγκέντρωση που πραγματοποίησαν το βράδυ φοιτητές στη μνήμη των θυμάτων του ουκρανικού Boeing, το οποίο ο ιρανικός στρατός παραδέχθηκε ότι κατέρριψε από λάθος.

Η αστυνομία του Ιράν διέλυσε το πλήθος των φοιτητών που είχε συγκεντρωθεί στην Τεχεράνη για να τιμήσει τη μνήμη των 176 επιβαινόντων –κυρίως Ιρανών και Καναδών-- στο ουκρανικό αεροπλάνο, το οποίο συνετρίβη την Τετάρτη λίγη ώρα μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο Ιμάμης Χομεϊνί.

Η Τεχεράνη παραδέχθηκε χθες Σάββατο το πρωί ότι κατέρριψε «από λάθος» το Boeing.

Η συγκέντρωση των φοιτητών μετατράπηκε σε οργισμένη διαδήλωση, με τους συμμετέχοντες να φωνάζουν συνθήματα κατά της κυβέρνησης, σύμφωνα με τον κρατικό τηλεοπτικό σταθμό.

Το πλήθος κατήγγειλε «τους ψεύτες» και ζήτησε να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη οι υπεύθυνη για την κατάρριψη του αεροσκάφους, αλλά και όσοι, σύμφωνα με αυτό, προσπάθησαν να συγκαλύψουν την αλήθεια.

«Ο κόσμος παρακολουθεί»

Ο Τραμπ ανήρτησε στο Twitter, στα αγγλικά και τα φαρσί, ότι «είμαι στο πλευρό» του ιρανικού λαού. «Παρακολουθούμε στενά τις διαδηλώσεις σας και η γενναιότητάς σας μας εμπνέει», πρόσθεσε.

«Δεν μπορεί να υπάρξει άλλη μία σφαγή ειρηνικών διαδηλωτών, ούτε διακοπή του Ίντερνετ», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος αναφερόμενος στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις που ξέσπασαν τον Νοέμβριο στο Ιράν, οι οποίες κατεστάλησαν βίαια, σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία.

«Ο κόσμος παρακολουθεί», τόνισε.

Στις διαδηλώσεις του Νοεμβρίου, που ξέσπασαν μετά την απόφαση της κυβέρνησης να αυξήσει την τιμή της βενζίνης, έχασαν τη ζωή τους περισσότεροι από 300 άνθρωποι, σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία.

Εξάλλου η πρόσβαση στο Ίντερνετ είχε διακοπεί επανειλημμένα, κυρίως μετά τις εκκλήσεις μέσω των ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης για συγκεντρώσεις στη μνήμη των θυμάτων, ένα μήνα μετά τις διαδηλώσεις.

Παράλληλα χθες Αμερικανός κυβερνητικός αξιωματούχος δήλωσε ότι το Ιράν διέπραξε «ένα φρικτό λάθος» καταρρίπτοντας το Boeing 737.

«Είναι πιο σημαντικό από ποτέ το Ιράν να εγκαταλείψει τις απερίσκεπτες φιλοδοξίες του και να αρχίσει να συμπεριφέρεται σαν κανονική χώρα», πρόσθεσε.

