Παραιτήθηκε η κυβέρνηση Μεντβέντεβ

Την παραίτησή του υπέβαλε πριν από λίγο ο Ρώσος Πρωθυπουργός Ντιμίτρι Μεντβέντεβ στον Πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, αντδρώντας στις προτάσεις του τελευταίου για συνταγματικές αλλαγές.

Η παραίτηση Μεντβέντεφ έρχεται λίγες ώρες μετά τις ανακοινώσεις του Ρώσου Προέδρου Πούτιν και θεωρείται απρόσμενη.

Ο κ. Μενβέντεφ δήλωσε ότι οι προτάσεις Πούτιν αλλάζουν δραματικά την ισορροπία δυνάμεων στη Ρωσία και τόνισε: «Σε αυτό το πλαίσιο, η κυβέρνηση υπό την παρούσα της μορφή παραιτείται».

Μιλώντας στο πρακτορείο Tass, o κ. Μεντβέντεφ ανέφερε ότι οι προταθείσες συνταγματικές αλλάγες συνιστούν μία ουσιώδη αλλαγή όχι μόνο έναντι πολλών άρθρων του Συντάγματος, αλλά επηρεάζουν ολόκληρη την ισορροπία δυνάμεων μεταξύ νομοθετικής, εκτελεστικής και δικαστικής εξουσίας, στη Ρωσία.

«Μια τρελή μέρα στη Μόσχα»

Η ανταποκρίτρια του BBC αναφέρει ότι οι λόγοι της απομάκρυσνης, ουσιαστικά, Μεντβέντεφ είναι ασαφείς. «Ο Πούτιν διώχνει τον Μεντφέντεφ και θα παίρνει όλες τις αποφάσεις που εκείνος θα έπαιρνε. Ζήτησε δε από τους υπουργούς του να παραμείνουν στις θέσεις τους εωσότου σχηματιστεί νέο υπουργικό συμβούλιο».

Crazy day in Moscow politics. Basically, Putin has removed Medvedev as PM & will take all the decisions DM wld normally have taken; he's asked ministers to stay in place until there's a new cabinet.



Medvedev will be deputy of the Security Council - out of the way?



But why?