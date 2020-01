Τραμπ σε Ερντογάν: Τουρκία και Ελλάδα να λύσουν τις διαφορές τους στην ανατολική Μεσόγειο

Τηλεφωνική επικοινωνία για το θέμα της Λιβύης και της Συρίας είχαν τη Δευτέρα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Τούρκος ομόλογός του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος και ο ηγέτης της Τουρκίας, συζήτησαν για τις εξελίξεις στη Λιβύη και τη Συρία, δίχως ο Λευκός Οίκος να πει περισσότερες λεπτομέρειες.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου του Λευκού Οίκου, Τζαντ Ντιρι, ο οποίος έκανε δημοσίευση στο Twitter, οι πρόεδροι ΗΠΑ και Τουρκίας «συζήτησαν την ανάγκη να σταματήσει κάθε ξένη εμπλοκή αλλά και να διατηρηθεί η κατάπαυση πυρός στη Λιβύη».

Στο ίδιο tweet, ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου έγραψε ότι οι δύο ηγέτες συζήτησαν και για την κατάσταση στην ανατολική Μεσόγειο με τον πρόεδρο Τραμπ να επισημαίνει την ανάγκη η Ελλάδα και η Τουρκία να λύσουν τις διαφορές τους στην περιοχή.

