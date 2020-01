Εμπειρίες διαμονής, θεματικά πάρκα, πολυαναμενόμενα εγκαίνια, αφίξεις πολιτισμού και όλα όσα μας επιφυλάσσει η νέα χρονιά.

Λίκνο πολιτισμού στη Μέση Ανατολή



Με στόχο από το 2022 να αποτελεί το νέο πολιτιστικό κέντρο του Άμπου Ντάμπι, το νησί Saadiyat βρίσκεται σε κατασκευαστικό οργασμό, με αρχιτεκτονήματα που φέρουν διάσημες υπογραφές. Μετά το Μουσείο του Λούβρου, που σχεδιάστηκε από τον Ζαν Νουβέλ και άνοιξε το 2017, σειρά έχουν το Zayed National Museum του Νόρμαν Φόστερ (2021), το Performing Arts Centre του γραφείου Zaha Hadid Architects, το Maritime Museum του Ταντάο Άντο και το Guggenheim Abu Dhabi (2022) του Φρανκ Γκέρι.



Tο τζαμί του συγκροτήματος Abrahamic Family House στο νησί Saadiyat του Άμπου Ντάμπι.



Το 2020 την κορδέλα θα κόψει το Abrahamic Family House, το οποίο υπογράφει ο σερ Ντέιβιντ Αντζαγί. Πρόκειται για ένα θρησκευτικό συγκρότημα-τόπο λατρείας, που αποτελείται από μία εκκλησία, μία συναγωγή και ένα τζαμί, και έχει στόχο να ενθαρρύνει τον διάλογο μεταξύ χριστιανισμού, ιουδαϊσμού και Ισλάμ. Ανάμεσα στα τρία κτίρια υπάρχει δημόσιος κήπος που εκτείνεται σε δύο επίπεδα, ενώ ένα τέταρτο μέρος προορίζεται για πολιτιστικές και εκπαιδευτικές δράσεις, όχι απαραίτητα θρησκευτικού χαρακτήρα. «Ως αρχιτέκτονας, ήθελα να φτιάξω ένα κτίριο που να καταργεί την έννοια της ιεραρχίας. Να αντιπροσωπεύει την καθολικότητα –έννοια σαφώς υψηλότερη–, που εμπλουτίζει την ανθρώπινη ζωή», αναφέρει ο Αντζαγί.



Mατίς, Κριστό και Μπετόβεν



Μετά τις σημαντικές επετείους –ένας αιώνας Bauhaus, 500 χρόνια από τη γέννηση του Leonardo da Vinci, έτος Rembrandt κ.ά.– που καθόρισαν το 2019, προσφέροντας στο κοινό την ευκαιρία να δει μεγάλα αφιερώματα σε σπουδαίους δημιουργούς, το 2020 στρέφει το ενδιαφέρον μας σε καλλιτέχνες από διαφορετικές περιόδους και ποικίλα εκφραστικά μέσα. Δύο από τα πιο ενδιαφέροντα εικαστικά δρώμενα διοργανώνονται στο Παρίσι από το Centre Pompidou. Η έκθεση «Henri Matisse» (13/5-31/8) πραγματοποιείται με αφορμή τα 150 χρόνια από τη γέννηση του Γάλλου ζωγράφου και θεωρείται η μεγαλύτερη μετά τη ρετροσπεκτίβα για τα 100 χρόνια στο Grand Palais το 1970. Η δεύτερη έκθεση έχει τίτλο «Christo and Jeanne-Claude in Paris» (18/3-15/6) και σηματοδοτεί την επιστροφή του Βουλγάρου καλλιτέχνη στην πόλη στην οποία γνώρισε τη γυναίκα του και καλλιτεχνικό έτερόν του ήμισυ, Jeanne-Claude. Εκεί εγκατέλειψε τη ζωγραφική και οι δυο τους στράφηκαν σε μια ιδιαίτερη μορφή τέχνης, το «τύλιγμα» με διάφορα υλικά δημοσίων κτιρίων, γεφυρών, ακόμα και πάρκων. Το φθινόπωρο του 2020 (19/9-4/10) ο Christo θα τυλίξει την Αψίδα του Θριάμβου με 25.000 τ.μ. μπλε ύφασμα από πολυπροπυλένιο και 7.000 μ. κόκκινο σχοινί. Πρόκειται για την πρώτη περίδεση κτιρίου που υλοποιεί μετά τον θάνατο της Jeanne-Claude το 2009. Προηγουμένως το κοινό θα έχει την ευκαιρία να διερευνήσει τη δουλειά του καλλιτεχνικού διδύμου και τα σχέδια του συγκεκριμένου πρότζεκτ, τα οποία θα εκτίθενται στο Centre Pompidou (18/3-15/6/2020).



Oύτε το Λονδίνο, όμως, στερείται σημαντικών εκθέσεων και δράσεων. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει η επιστροφή της Marina Abramovic, καθώς η Βασιλική Ακαδημία Τεχνών διοργανώνει το πρώτο μεγάλο βρετανικό αφιέρωμα στη σπουδαία Σέρβα performance artist με τίτλο «After Life» (26/9-8/12), με φωτογραφικό υλικό από το σύνολο της δουλειάς της. Παραμελημένη από τους άντρες ιστορικούς τέχνης, η Artemisia Gentileschi, η πιο διάσημη μπαρόκ καλλιτέχνιδα του 17ου αιώνα, υπήρξε αντικείμενο μελέτης κυρίως από τις νεότερες γενιές. Η πρόσφατη απόκτηση ενός άγνωστου πίνακά της από την Εθνική Πινακοθήκη του Λονδίνου στάθηκε η αφορμή για την έκθεση «Artemisia» (6/4-26/7), σε μια προσπάθεια να γνωρίσει το κοινό το έργο της.



Ένας από τους πίνακες του Jan van Eyck που θα εκτεθούν στο MSK. © Muzeul National Brukenthal, Sibiu



Με δέκα μόλις πίνακες, η έκθεση «Van Eyck: An Optical Revolution» στο MSK της Γάνδης (1/2-30/4) θεωρείται από τις πιο σημαντικές της χρονιάς, καθώς οι πίνακες που παρουσιάζονται είναι οι μισοί από τα γνωστά έργα του Φλαμανδού Jan van Eyck, κορυφαίου ζωγράφου της Αναγέννησης στη Βόρεια Ευρώπη.



Το αφιέρωμα με τίτλο «Untold Stories» στο Kunstpalast του Ντίσελντορφ (5/2-6/6) είναι το μεγαλύτερο –έως τώρα– αφιέρωμα στον Peter Lindbergh μετά τον θάνατό του τον περασμένο Σεπτέμβριο και είναι επιμελημένο από τον ίδιο τον διάσημο φωτογράφο. Η επιλογή περιλαμβάνει 140 φωτογραφίες της περιόδου 1980-2019 από editorial μόδας που είχε κάνει για περιοδικά όπως Vogue, Harper’s Bazaar κ.ά.



Επίσης, μέσα στο 2020 θα δούμε τη 17η Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής στη Βενετία (23/5-29/11), την έκθεση «Painting After All» του Gerhard Richter στο MET της Νέας Υόρκης (4/3-5/7), αλλά και περισσότερες από 700 εκδηλώσεις σε διάφορες πόλεις της Γερμανίας με αφορμή τα 250 χρόνια από τη γέννηση του κλασικού συνθέτη Ludwig van Beethoven.



Tαξίδι στο Westeros



Πριν ακόμα ολοκληρωθεί ο τελευταίος κύκλος του επικού «Game of Thrones» (Μάιος 2019), το αμερικανικό δίκτυο HBO ανακοίνωσε ότι από την ερχόμενη άνοιξη oι φίλοι της δημοφιλούς σειράς θα έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν στις τοποθεσίες όπου έδρασαν οι αγαπημένοι τους ήρωες κλείνοντας μια τριήμερη ξενάγηση στο Game of Thrones Studio Tour, όπως και στα Linen Mill Studios στο Banbridge, όπου πραγματοποιήθηκαν τα γυρίσματα, και θα μετατραπούν σε μια διαρκή διαδραστική έκθεση, που θα περιλαμβάνει αυθεντικά κοστούμια και σκηνικά αλλά και ποικίλες εμπειρίες με θέμα τη θρυλική σειρά. Από το ατμοσφαιρικό «τούνελ» από οξιές Dark Hedges και τη μικρή πόλη Ballymoney μέχρι τα απόκρημνα βράχια του Fair Head και το Castle Ward, η ευρύτερη περιοχή βόρεια του Μπέλφαστ λειτουργεί σταθερά ως πόλος έλξης για τους φαν του GoT από όλο τον κόσμο. Το «πακέτο» εμπειριών που προσφέρει η HBO Licensing & Retail, εταιρεία που διαχειρίζεται την προώθηση των προϊόντων των σειρών του δικτύου, εμπλουτίζεται και αναμένεται, φυσικά, να κάνει θραύση.



Ο μυστικός κήπος του Πεκίνου



Με αφορμή τα 600 χρόνια από τη δημιουργία της, η Απαγορευμένη Πόλη του Πεκίνου ανοίγει στο κοινό. © AP Photo/Andy Wong



Aπό το 1420, που ολοκληρώθηκε η κατασκευή της, μέχρι το τέλος της αυτοκρατορικής Κίνας το 1912, η Απαγορευμένη Πόλη ήταν σύμβολο δύναμης και μυστηρίου. Φέτος συμπληρώνονται 600 χρόνια από την κατασκευή της και το Palace Museum διοργανώνει σειρά εκδηλώσεων, επιτρέποντας για πρώτη φορά στο κοινό να επισκεφτεί χώρους που δεν ήταν μέχρι πρότινος προσβάσιμοι. Στο πλαίσιο των εορτασμών, θα ανοίξει και ο Κήπος Qianlong, που καταλαμβάνει δύο στρέμματα και σχεδιάστηκε κατά παραγγελία του τέταρτου αυτοκράτορα της δυναστείας Τσινγκ (1644-1912), για να αποτελέσει το προσωπικό του καταφύγιο μετά την απόσυρσή του από τα καθήκοντά του. Εκτός από δέντρα, φυτά και βραχόκηπους, περιλαμβάνει 27 «περίπτερα» που, λόγω της περίτεχνης διακόσμησής τους, αποτελούν σημαντικό δείγμα εσωτερικής αρχιτεκτονικής της αυτοκρατορικής περιόδου της Κίνας. Θεωρείται από τα πιο σημαντικά συγκροτήματα της Απαγορευμένης Πόλης και την αποκατάστασή του έχει αναλάβει το αμερικανικό αρχιτεκτονικό γραφείο Selldorf Architects.



Ποδηλατάδα αλά ιταλικά



Το δημοτικό συμβούλιο της Ρώμης ανακοίνωσε ότι μέσα στο 2020 πρόκειται να ολοκληρωθεί το Grab, η μεγαλύτερη αστική ποδηλατική διαδρομή στον κόσμο, συνολικού μήκους 45 χλμ. Με αφετηρία το ιστορικό κέντρο, θα αναπτύσσεται σε δακτυλίους που ξετυλίγονται περιμετρικά, δίνοντας τη δυνατότητα στον ποδηλάτη να φτάσει μέχρι την άκρη της πόλης. Ο ποδηλατόδρομος αποτελεί μέρος ενός μεγαλύτερου ποδηλατικού μονοπατιού μήκους 250 χλμ. ονόματι Via dell’ Acqua, που θα οδηγεί από τον Άγιο Πέτρο (Βατικανό) στην Ασίζη, τη γενέτειρα του Αγίου Φραγκίσκου. Το πρότζεκτ πραγματοποιείται σε συνεργασία με 21 ιταλικούς δήμους.



Αγκαλιασμένοι στη Βοστώνη



Το γλυπτό Embrace προς τιμήν του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ θα στηθεί στο πάρκο Common της Βοστώνης.



Το 1965 ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ επέστρεψε στην πόλη όπου είχε ζήσει τα φοιτητικά του χρόνια και συνάντησε για πρώτη φορά τη μελλοντική σύντροφό του Κορέτα Σκοτ. Το 2017 το ίδρυμα King Boston κίνησε τις διαδικασίες για τη δημιουργία ενός μνημείου προς τιμήν του, στο πάρκο Boston Common, όπου βρίσκονται μνημεία αφιερωμένα και σε άλλες σημαντικές προσωπικότητες που έζησαν και έδρασαν στην πόλη. Το γλυπτό The Embrace υπογράφει ο Αμερικανός καλλιτέχνης Hank Willis Thomas σε συνεργασία με την εταιρεία MASS Design Group. Έχει ύψος 6,70 μ. και απεικονίζει τα χέρια του ζεύγους Κινγκ, όπως και άλλων διαδηλωτών που παίρνουν μέρος σε ειρηνικές πορείες. Οι επισκέπτες θα μπορούν να περπατούν «μέσα» στο έργο και να βλέπουν το είδωλό τους πάνω στη χάλκινη επιφάνειά του.



Nέα μουσεία



Το μουσείο του εξπρεσιονιστή Edvard Munch στο Όσλο. © Ivar Kvaal



Μπορεί η χρονιά να ξεκίνησε με την ανακοίνωση ότι το Nationalmuseet Oslo θα ανοίξει τελικά το 2021, εγκαινιάζεται όμως την άνοιξη η επέκταση του Μουσείου Μουνκ, αφιερωμένου στον Νορβηγό πρωτοπόρο του εξπρεσιονισμού Edvard Munch, με την έκθεση «Oslo One» της Tracey Emin (1963-). Οι δεκατρείς όροφοι του νέου κτιρίου, που είναι σχεδιασμένο από το Estudio Herreros, θα περιλαμβάνουν έντεκα αίθουσες, που ορίζουν το μεγαλύτερο μουσείο στον κόσμο αφιερωμένο σε έναν και μοναδικό καλλιτέχνη.



Το Humboldt Forum θεωρείται από πολλούς η απάντηση του Βερολίνου στο Βρετανικό Μουσείο. Τα Βασιλικά Ανάκτορα του Βερολίνου είχαν υποστεί καταστροφικές ζημιές από βομβαρδισμούς το 1945. Έπειτα από εκτεταμένη αποκατάσταση, το Humboldt Forum θα στεγάζει από τον Σεπτέμβριο του 2020 τις εθνογραφικές και ασιατικές συλλογές τέχνης της πόλης και περισσότερες από 1.000 εκδηλώσεις, προσελκύοντας, σύμφωνα με εκτιμήσεις, περί τα 3 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως. Οι υπεύθυνοι αναφέρουν ότι τα πολλά τεχνικά προβλήματα που αντιμετώπισαν στην πορεία των εργασιών έχουν πλέον λυθεί και δουλεύουν σκληρά ώστε να είναι όλα έτοιμα για τα εγκαίνια το φθινόπωρο.



Το Σουηδικό Κέντρο Σύγχρονης Φωτογραφίας Fotografiska συστήνει τον Φεβρουάριο στο κοινό τον νέο του χώρο στην πολυπολιτισμική γειτονιά Whitechapel στο ανατολικό Λονδίνο. Με επιφάνεια 27.127 τ.μ. και επτά εκθεσιακούς χώρους, θα είναι ένα από τα μεγαλύτερα μουσεία φωτογραφίας στον κόσμο.



Έπειτα από αλλεπάλληλες καθυστερήσεις, στα πολιτιστικά εγκαίνια του 2020 θα δούμε και το Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο του Καΐρου. Το αρχιτεκτονικό γραφείο Heneghan Peng Architects σχεδίασε το κτίριο των 500.000 τ.μ. που θα φιλοξενεί 100.000 αντικείμενα από διάφορες περιόδους της αιγυπτιακής ιστορίας, ανάμεσά τους και τους θησαυρούς του Τουταγχαμών.



To μουσείο τέχνης HEM στην Κίνα διά χειρός του Γιαπωνέζου αρχιτέκτονα Tadao Ando.



Όσο για την Κίνα, τα τελευταία χρόνια δείχνει μια «προτίμηση» στην κατασκευή μουσείων. Το HE Art Museum (HEM) σχεδίασε ο Γιαπωνέζος αρχιτέκτονας Tadao Ando στην πόλη Foshan, γενέτειρα του ιδρυτή του He Jianfeng, γνωστού επιχειρηματία της Midea Holdings Co. Ltd., και του γιου του He Xiangjian, οι οποίοι έχουν υποσχεθεί να υποστηρίξουν το μουσείο τα πρώτα δέκα χρόνια. Το κτίριο βρίσκεται στην περιοχή Shunde, όπως και τα γραφεία της Midea, και θα στεγάσει την ιδιωτική συλλογή της οικογένειας He και 400 έργα από γνωστούς Κινέζους καλλιτέχνες. Η Foshan θεωρείται πατρίδα της καντονέζικης όπερας και γι’ αυτόν τον λόγο το μουσείο διαθέτει πτέρυγα που θα ξεναγεί τον επισκέπτη σε βασικά στοιχεία της συγκεκριμένης όπερας, όπως το μακιγιάζ.



Nεοϋορκέζικη Legoland



H νέα LEGOLAND επί αμερικανικού εδάφους θα υποδεχτεί τους πρώτους επισκέπτες της στις 4 Ιουλίου στο Goshen, 96 χλμ. βορειοδυτικά της Νέας Υόρκης. Τo μεγαλύτερο θεματικό πάρκο LEGO στον κόσμο, όταν ολοκληρωθεί, θα καταλαμβάνει έκταση 5 εκατ. τ.μ., θα διαθέτει επτά σταθμούς εμπειριών με πληθώρα τουριστικών ατραξιόν και 50 διαδρομές για όλη την οικογένεια, στο γνωστό μοτίβο των αντίστοιχων LEGOLAND σε Ευρώπη, ΗΠΑ κ.α. Τη διαφορά εδώ, ωστόσο, κάνει η hi-tech βόλτα «Lego Factory Adventure», στην οποία πρωτοποριακή τεχνολογία θα ταυτοποιεί τα χαρακτηριστικά των επισκεπτών, θα εντοπίζει τη θέση τους στον εικονικό χώρο και θα τους μεταμορφώνει σε μινιατούρες (Lego Minifigures) μπροστά στα μάτια τους! Το ομώνυμο ξενοδοχείο, που θα λειτουργεί στους χώρους του πάρκου, θα προσφέρει θεματική διαμονή σε μικρούς και μεγάλους (legoland.com/new-york).



«Βασιλική» φιλοξενία



Τα τρία κτίρια του ξενοδοχείου Airelles Chateau de Versailles, Le Grand Controle έχουν θέα στους κήπους Pièce d’Eau des Suisses των Βερσαλλιών. © Fotolia



Διαβάζοντας όλο και πιο συχνά να περιγράφονται ως πολυτελή ακόμα και καταλύματα τριών αστέρων, σκέφτεται κανείς ότι ο όρος έχει εκπέσει της σημασίας του. Η πολυτέλεια όχι μόνο βρίσκεται παντού, αλλά και προβάλλεται ως μέγα ζητούμενο, ακόμα και σε αυτή την εποχή που η τάση θέλει τους ταξιδιώτες να γίνονται κυνηγοί εμπειριών. Από την προσεχή άνοιξη ο όμιλος ξενοδοχείων πέντε αστέρων Airelles προσθέτει στο portfolio του το Airelles Château de Versailles, Le Grand Controle μέσα στον χώρο του Ανακτόρου των Βερσαλλιών, προσφέροντας την εμπειρία της πολυτελούς διαμονής όπως τη βίωναν η Μαρία-Αντουανέτα και ο Λουδοβίκος XVI. Στεγάζεται σε τρία ιστορικά κτίρια, το Le Grand Contre, το Le Petit Contre και το Pavillon des premières cent marches, όλα με θέα στους κήπους Pièce d’Eau des Suisses των Βερσαλλιών και σε απόσταση αναπνοής από τη διάσημη Αίθουσα των Καθρεφτών. Διαθέτει 14 πολυτελή δωμάτια και σουίτες, τα οποία διατήρησαν κατόπιν επιμελούς ανακαίνισης τα αυθεντικά στοιχεία της διακόσμησής τους και εξοπλίστηκαν με έπιπλα, έργα τέχνης και αντικείμενα του 18ου αιώνα σε άμεση συγγένεια με το στιλ Louis XVI. Υπάρχει, ακόμα, εστιατόριο με την υπογραφή του Alain Ducasse, μπαρ, σπα της Valmont και εσωτερική πισίνα 15 μέτρων (airelles.com).



Λίγο πιο έξω από το Μόναχο, τώρα, η πανέμορφη βαυαρική οικία The Langham Nymphenburg Residence, δίπλα στο Nymphenburg Porcelain Museum και μέσα στην έκταση που καταλαμβάνει το Παλάτι Νίμφενμπουργκ, θα διατίθεται από τον προσεχή Φεβρουάριο για ενοικίαση. Στους τρεις ορόφους της υπάρχουν, μεταξύ άλλων, τρία καθιστικά, home cinema, δύο κελάρια και απρόσκοπτη θέα στους κήπους και στο παλάτι (langhamhotels.com).



Διακτινιστείτε στο μέλλον



O υπερυψωμένος σωλήνας του Virgin Hyperloop One, μέσα στον οποίο θα ταξιδεύουν υπερηχητικά τα pods.



Το Virgin Hyperloop One θα διανύει τα 140 χλμ. της απόστασης Ντουμπάι-Άμπου Ντάμπι σε δώδεκα λεπτά, αναπτύσσοντας ταχύτητες που θα φτάνουν έως 1.200 χλμ./ώρα – ένα ταξίδι που με τα παραδοσιακά μέσα διαρκεί περίπου μία ώρα και είκοσι λεπτά. Για όσους μιλούν για φουτουριστική τεχνολογία, οι υπεύθυνοι της Virgin εξηγούν ότι δεν πρόκειται για κάτι καινούργιο. Η έννοια της μεταφοράς σε κενό αέρος μέσα σε έναν υπερυψωμένο κύλινδρο που στηρίζεται σε πυλώνες και στο εσωτερικό του τα οχήματα (pods) ταξιδεύουν υπερηχητικά, καλύπτοντας τεράστιες αποστάσεις μέσα σε λίγα λεπτά, είναι κάτι γνωστό και δοκιμάζεται αρκετό καιρό.



Η Virgin Hyperloop One είναι η πρώτη εταιρεία στον κόσμο που βάζει σε λειτουργία την τεχνολογία hyperloop, εγκαινιάζοντας έναν νέο τρόπο μαζικής μεταφοράς για πρώτη φορά σε πάνω από 100 χρόνια. Όσο για την κλειστοφοβία, οι εμπειρογνώμονες ισχυρίζονται ότι οι περισσότεροι θα προσπαθούσαν να τη διαχειριστούν αναλογιζόμενοι πόσο γρήγορα θα φτάσουν στον προορισμό τους. To νέο σύστημα μεταφοράς, που συνδυάζει σιδηρόδρομο με αεροπλάνο, προβάλλεται ως πιο ασφαλές, άνετο και γρήγορο, χαμηλότερου κόστους, ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες και οικολογικό.



Το Willy Brandt έρχεται



Τα εγκαίνια του αεροδρομίου Berlin Brandenburg Airport (BER) ήταν προγραμματισμένα για τον Μάρτιο του 2011, με αρχικό προϋπολογισμό του έργου στα 2,83 δις ευρώ. Μεσολάβησαν σκάνδαλα διαφθοράς και πλήθος κατασκευαστικών προβλημάτων, με αποτέλεσμα η ημερομηνία παράδοσης του έργου να έχει μετατεθεί για τις 31 Οκτωβρίου 2020, με κόστος που μέχρι στιγμής ξεπερνά τα 7 δις ευρώ. To νέο αεροδρόμιο, γνωστό και ως Willy Brandt Airport, αναμένεται να αντικαταστήσει προοδευτικά τα μικρότερα Tegel και Schönefeld, που ήταν οι κύριοι κόμβοι του πρώην Δυτικού και Ανατολικού Βερολίνου αντίστοιχα.