Τα τρία πιο ακριβά φορέματα σήμερα στον κόσμο (φωτογραφίες)

Ένα νυφικό που υπερβαίνει όλους τους προϋπολογισμούς γάμου αποκαλύφθηκε στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι.

Ο Αιγύπτιος σχεδιαστής μόδας και ιδρυτής του ομώνυμου brand, Hany El Behairy, συμμετείχε στο Oriental Fashion Show στο Carrousel du Louvre, το οποίο διοργανώθηκε στις 20 Ιανουαρίου με τίτλο «Τα θαύματα του δρόμου του μεταξιού».

Ο Behairy, ο οποίος είναι πιο γνωστός για τις εκθαμβωτικές τουαλέτες του, παρουσίασε μια συλλογή με φορέματα διακοσμημένα με μαργαριτάρια, διαμάντια και άλλους πολύτιμους λίθους.

Οπως συνηθίζεται, ο σχεδιαστής έκλεισε την επίδειξη μόδας με ένα νυφικό αξίας 15 εκατομμυρίων δολαρίων, καλυμμένο από διαμάντια και πολύτιμους λίθους.

Το νυφικό - έργο τέχνης, σύμφωνα με το brand, είναι το τρίτο πιο ακριβό φόρεμα υψηλής ραπτικής στον κόσμο.

Egyptian Actress "Mai Omar" wears world's most expensive dress with a cost of 15M $ designed by Egyptian designer "Hany El Behairy" ☺@MaiOmar#مي_عمر #هاني_البحيري pic.twitter.com/NszUI9z0p3 — Al Bawaba Entz (@AlBawabaEntz) December 24, 2019

Το δεύτερο πιο ακριβό φόρεμα στον κόσμο πιστεύεται ότι είναι το "Abaya" της Debbie Wingham - ένα φόρεμα διακοσμημένο με κόκκινα διαμάντια που βασίζεται στην παραδοσιακή αραβική και βορειοαφρικανική φορεσιά με το ίδιο όνομα.

Η αξία του υπολογίζεται στα 17,7 εκατομμύρια δολάρια.

Debbie Wingham’s “Abaya” Muslim dress – $17.6 Million designed in Dubai adorned with 2,000 black and white diamonds. pic.twitter.com/kRvyFB4APc — LADY DUJOUR (@TheLadyDujour) August 31, 2014

And the winner is...

Το πρώτο, είναι μία δημιουργία, αξίας 30 εκατομμυρίων δολαρίων από μετάξι και ταφτά, διακοσμημένο με 751 διαμάντια (συμπεριλαμβανομένου ενός τεράστιου, 70 καρατίων) του σχεδιαστή από τη Μαλαισία, Faisol Abdullah.