Ο Ralf Schwesinger και η Nicole Wanner, ή αλλιώς «Mr & Mrs T on Tour», εξερευνούν τον κόσμο με σεβασμό προς το περιβάλλον.



Το 2016 το ζευγάρι αγόρασε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Δύο χρόνια μετά, εγκατέλειψαν τη δουλειά τους και ξεκίνησαν για ένα ταξίδι, κάνοντας πράξη τις έννοιες της αειφορίας και της βιωσιμότητας που ακούμε καθημερινά γύρω μας.



Στον ταξιδιωτικό οδηγό «#recharge The Ultimate EV Travel Guide for Europe» (εκδ. te Neues), προτείνουν τα 50 πιο όμορφα ξενοδοχεία όπου διέμειναν και μπορούσαν να επαναφορτίσουν τις μπαταρίες του αυτοκινήτου τους και τα οποία ξεχωρίζουν, φυσικά, για τη φιλοξενία τους.

teneues.com