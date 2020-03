© Marketing Greece

Η Ελλάδα θα παραμείνει μια όμορφη και φιλόξενη χωρα και μετά τον ιό, όνειρο ζωής για εκατομμύρια ανθρώπους από όλο τον κόσμο. Η τωρινή δοκιμασία κάποια στιγμή θα περάσει, ο τουρισμός θα ανακάμψει και η χώρα θα ξαναλάμψει στον παγκόσμιο χάρτη.



Με αυτό το σκεπτικό, η Marketing Greece δημιούργησε δωρεάν προωθητικό υλικό με την προτροπή «μέχρι τότε, μείνετε ασφαλείς» και καλεί τις ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις να το χρησιμοποιήσουν στα μέσα κοινωνικής τους δικτύωσης, προκειμένου να περάσουν στο διεθνές ταξιδιωτικό κοινό ένα μήνυμα αισιοδοξίας για τις καλύτερες μέρες που θα έρθουν.



©© Marketing Greece/Katerina Katopis



Με το υλικό αυτό, που αποτελείται από φωτογραφίες της Ελλάδας στα καλύτερά της –μαγευτικές παραλίες, τιρκουάζ νερά, γαλήνια χωριά, σπουδαία αρχιτεκτονική–, επιθυμία της Marketing Greece είναι να δώσει έμφαση στο ελπιδοφόρο ελληνικό φως και στην αναζωογονητική ελληνική φύση, προσκαλώντας τους ταξιδιώτες να μη σταματήσουν να ονειρεύονται την Ελλάδα μέχρι την επόμενη φορά που θα μπορούν ξανά να την απολαύσουν.



Μπορούμε και εμείς να στηρίξουμε την προσπάθεια αυτή του ελληνικού τουρισμού, μοιραζόμενοι στα δικά μας μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις φωτογραφίες που θα βρούμε στο www.marketinggreece.com/content-library/stay-safe, με το μήνυμα «When the time is right, we’ll be there for you. Till then #staysafe», και τα ακόλουθα hashtags: #DiscoverGreece #Greece #DreamTravel #LiveToTravel #TravelCommunity #TravelBug #TravelDreamSeekers #VisualsOfLife #StayHome #StaySafe #Covid_19 #NoPeople #TakeAction #FlattenTheCurve