Διαδικτυακή πρόποση Μητσοτάκη - Νετανιάχου για τα 30 χρόνια διπλωματικών σχέσεων Ελλάδας - Ισραήλ (βίντεο)

Με μία διαδικτυακή... πρόποση «γιόρτασαν» τη συμπλήρωση 30 ετών από τη σύναψη πλήρων διπλωματικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ, οι πρωθυπουργοί των δύο χωρών.

Κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης χθες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου επιβεβαίωσαν τη σημαντική στρατηγική σχέση των δύο χωρών σε σημαντικούς τομείς, όπως ο τουρισμός, η ασφάλεια και η άμυνα, η καινοτομία, η ενέργεια, το εμπόριο και ο πολιτισμός.

Οι δύο ηγέτες ύψωσαν τα ποτήρια τους και ο ισραηλινός πρωθυπουργός ανέβασε το σχετικό στιγμιότυπο στους λογαριασμούς του στα social media.

Prime Minister Benjamin Netanyahu held a festive virtual toast, by video conference, with Greek Prime Minister @kmitsotakis, to mark 30 years since the establishment of diplomatic relations between Israel and Greece.https://t.co/HHSI4OIn8B pic.twitter.com/7eQPkWYYO4