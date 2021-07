Euro 2020: Τελικός Αγγλία – Ιταλία

Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα: Αγγλία και Ιταλία αναμετρώνται στο Γουέμπλεϊ για το βαρύτιμο τρόπαιο του Euro 2020.

Αγγλία και Ιταλία ήταν αναμφίβολα οι καλύτερες ομάδες του εφετινού Euro, μιας από τις πιο δύσκολες διοργανώσεις όλων των εποχών λόγω της πανδημίας, που όμως χάρισε εξαιρετικό θέαμα και εντυπωσιακά παιχνίδια.

Οι ενδεκάδες

ΙΤΑΛΙΑ: Ντοναρούμα, Ντι Λορέντζο, Μπονούτσι, Κιελίνι, Έμερσον, Μπαρέλα, Ζορζίνιο, Βεράτι, Κιέζα, Ιμόμπιλε, Ινσίνιε

ΑΓΓΛΙΑ: Πίκφορντ, Γουόκερ, Τζόουνς, Μαγκουάιρ, Τρίπιερ, Φίλιπς, Ράις, Σο, Μάουντ, Κέιν, Στέρλινγκ

Χιλιάδες φίλαθλοι συγκεντρωμένοι έξω από το Γουέμπλεϊ

Σε εξέλιξη το δεύτερο ημίχρονο του μεγάλου τελικού

Η Αγγλία προηγείται με 1-0 στο ημίχρονο με γκολ του Σο στο 2ο λεπτό

Το κοντράστ των συναισθημάτων στη λήξη του πρώτου ημιχρόνου

Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία της Ιταλίας με τον Κιέζα

Προβληματισμένος ο Ρομπέρτο Μαντσίνι – Στο 35ο λεπτό η Σκούαντρα Ατζούρα βρίσκοταν πίσω στο σκορ με 1-0

Ιδανικό το ξεκίνημα για τον Γκάρεθ Σάουθγκέιτ

Μπέκαμ, Τομ Κρούζ και Θεοδωρίδης στο Γουέμπλεϊ

Κι ενώ στο 25ο λεπτό η Αγγλία προηγείται με 1-0 και έχει τον έλεγχο του αγώνα, στην Ιταλία η αγωνία έχει αρχίσει να φαίνεται στα πρόσωπα των φιλάθλων, όπως το κατέγραψε ο φακός του Reuters.

Εκστατική χαρά από τους Άγγλους

Εκπληκτική ενέργεια του Κέιν

Το γκολ της Αγγλίας στο 2ο λεπτό

Έξαλλοι πανηγυρισμοί εντός κι εκτός αγωνιστικού χώρου

22.02 1-0 η Αγγλία! Το γκολ ο Λουκ Σο



22.00 Το ματς άρχισε!

21.57 Ανακρούεται ο εθνικός ύμνος της Αγγλίας

21.56 Ανακρούεται ο εθνικός ύμνος της Ιταλίας

Όλα έτοιμα για τον μεγάλο τελικό

Οι προτιμήσεις δεν κρύβονται

Ένα ογκώδες κύπελλο στον αγωνιστικό χώρο

Στιγμές έντασης στη Λέστερ Σκουέρ

