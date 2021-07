Γιάννης Αντετοκούνμπο: Περήφανος πρωταθλητής με τους Μπακς στο NBA

Πρωταθλητής NBA στέφθηκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τα ξημερώματα της Τετάρτης, οδηγώντας με μια συγκλονιστική εμφάνιση τους Μιλγουόκι Μπακς στην κατάκτηση του τίτλου.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ με 50 πόντους αποτέλεσε τον μεγάλο ηγέτη των «Ελαφιών» και στο 6ο και τελευταίο παιχνίδι της σειράς των τελικών απέναντι στους Φοίνιξ Σανς και έβαλε περήφανα την υπογραφή του στο τελικό 105-98.

“I want to thank Milwaukee for believing in me.” pic.twitter.com/cp6WaqPBEV

— Milwaukee Bucks (@Bucks) July 21, 2021