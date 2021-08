Ο Αντετοκούνμπο αγόρασε μετοχές στην ομάδα μπέιζμπολ του Μιλγουόκι

Μετοχές στους Milwaukee Brewers, την ομάδα μπέιζμπολ του ΜLB, αγόρασε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, όπως ανακοινώθηκε επισήμως την Παρασκευή.

Now i just have to work on my swing!! 😂😂 #NewBeginnings ⚾️ @Brewers pic.twitter.com/pRIBv4Avf9

«Είναι απίστευτο», δήλωσε ο Γιάννης φορώντας τη φανέλα με το νο 34 των Brewers. «Για ένα παιδί μεταναστών από τα Σεπόλια της Αθήνας, είναι ένα όνειρο που βγαίνει αληθινό. Δεν μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι θα βρεθώ σε αυτή τη θέση».

Tην είδηση είχε αποκάλυψει αρχικά ο δημοσιογράφος του ESPN, Τζεφ Πασάν, αναφέροντας στο twitter ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επρόκειτο να αποκτήσει ποσοστό μετοχών στην ομάδα μπέιζμπολ της πόλης, όπως έκανε πρόσφατα και ο σταρ του American Football, Πάτρικ Μαχόουμς, που αγόρασε το δικό του ποσοστό στους Ρόγιαλς.

Welcome to the Crew, Giannis Antetokounmpo!

This afternoon, Giannis and the Brewers announced that the 2-time MVP is joining our ownership team.

@Giannis_An34 | #ThisIsMyCrew pic.twitter.com/vatZKVeN3a

— Milwaukee Brewers (@Brewers) August 20, 2021