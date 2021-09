Αντετοκούνμπο: Ανυπομονεί να φορέσει ξανά τα γαλανόλευκα

Ανυπόμονος για την έναρξη του Ευρωμπάσκετ δηλώνει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Ο πρωταθλητής με τους Bucks στο ΝΒΑ εξέφρασε για ακόμα μία φορά την επιθυμία να αγωνιστεί με τη φανέλα της εθνικής ομάδας.

Με αφορμή μια ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό του Ευρωμπάσκετ στο Twitter, η οποία αναφέρει ότι απομένει ένας χρόνος για την έναρξη της διοργάνωσης, ο «Greek Freak» σχολίασε: «Το πάμε μέρα με τη μέρα, αλλά δεν μπορώ να περιμένω»

Taking it day by day. But I can’t wait 💪🏾🔥🇬🇷 https://t.co/I08HlPUAuM

— Giannis Ugo Antetokounmpo (@Giannis_An34) September 3, 2021