Όταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συνάντησε τον Νίκο Γκάλη

Όταν το μυθικό παρελθόν συναντάται με το σπουδαίο παρόν – και λαμπρό μέλλον – του ελληνικού μπάσκετ. Έτσι θα μπορούσε να περιγραφεί η συνάντηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο με τον Νίκο Γκάλη, που δημοσιοποίησε ο σούπερ σταρ των Μπακς στο Twitter, ποστάροντας φωτογραφίες από τη συνάντησή του με τον «Νick the Greek».

«Είναι ο λόγος για τον οποίο πολλοί Έλληνες ασχολούνται με το μπάσκετ. Είδα τη φλόγα στα μάτια του. Τι νύχτα!», έγραψε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στην ανάρτησή του.

He’s the reason that a lot of people pick up a basketball in Greece 🙏🏽🇬🇷🏆..!! I saw the fire in his eyes.. What a night🔥 Nick the Greek x Greek Freak x Elevator x Theo pic.twitter.com/KxiPjyZfgY

— Giannis Ugo Antetokounmpo (@Giannis_An34) September 11, 2021