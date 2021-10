Πρέμιερ Λιγκ: Οι Σαουδάραβες παίζουν μπάλα και στη Νιούκαστλ – Το deal των 300 εκατ. λιρών

Ολοκληρώθηκε η εξαγορά ύψους 300 εκατ. λιρών της Νιούκαστλ από την κοινοπραξία της σαουδαραβικής PIF με τις PCP Capital Partners και RB Sports & Media, με τους οπαδούς να ξεσπούν σε πανηγυρισμούς.

«Είμαστε εξαιρετικά περήφανοι που γίναμε οι νέοι ιδιοκτήτες της Νιούκαστλ, ενός εκ των διασημοτέρων συλλόγων στο αγγλικό ποδόσφαιρο. Ευχαριστούμε τους οπαδούς του Νιούκαστλ για την εξαιρετικά πιστή υποστήριξή τους όλα αυτά τα χρόνια και είμαστε ενθουσιασμένοι που θα συνεργαστούμε μαζί τους», τόνισε ο Γιασίρ Αλ-Ρουμαγιάν, κυβερνήσης της PIF και νέος εκτελεστικός πρόεδρος της Νιούκαστλ.

🤝 An investment group led by the Public Investment Fund, and also comprising PCP Capital Partners and RB Sports & Media, has completed the acquisition of 100% of Newcastle United Limited and Newcastle United Football Club Limited from St. James Holdings Limited.

⚫️⚪️

— Newcastle United FC (@NUFC) October 7, 2021