Ευρωλίγκα – Ολυμπιακός: Επέστρεψε από -14 και ξόρκισε τον «δαίμονά» του

Με καλή εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο και ανατρέποντας το εις βάρος του σκορ, ο Ολυμπιακός επικράτησε της Ζαλγκίρις με 83-68, επιστρέφοντας στις νίκες.

Αυτή ήταν η τρίτη νίκη των «ερυθρόλευκων» σε σύνολο τεσσάρων αγώνων στη φετινή Ευρωλίγκα.

Στο πρώτο δεκάλεπτο η Ζαλγκίρις, κακός «δαίμονας» των Πειραιωτών τα τελευταία χρόνια, πήρε διαφορά 13 πόντων (8-21 στο 8’), εκμεταλλευόμενη τις κακές επιλογές των «ερυθρόλευκων».

Οι Λιθουανοί βρέθηκαν και στο +14 στις αρχές του δεύτερου δεκαλέπτου, ωστόσο ο Ολυμπιακός αντέδρασε και με πίεση στην άμυνα, αλλά και ευστοχία από την περιφέρεια, πλησίασε στους 3 πόντους στη λήξη του ημιχρόνου (36-39).

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε δυνατά το τρίτο δεκάλεπτο και κατόρθωσε να χτίσει διαφορά 14 πόντων στο 30’.

Sasha Vezenkov comes inside for the dunk 💪💪💪#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/o4DP0aaiHr

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) October 15, 2021